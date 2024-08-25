Giriş Tarihi: 25.08.2024 20:22
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024
20:22
DGS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI 2024: ÖSYM AİS Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı mı, bugün mü açıklanacak?
Dikey Geçiş Sınavı sonuçları adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. ÖSYM tarafından 30 Haziran tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçlarının geçtiğimiz haftalarda açıklanması beklenirken puanlar adayların erişimine açılmadı. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimlerine tamamlamak isteyen adayların girdiği sınavın sonuçları osym.gov.tr adresinden kontrol ediliyor. Sonuçların ilan edilmesiyle adaylar tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte sonuç sorgulama ekranı