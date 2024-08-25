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Giriş Tarihi: 25.08.2024 20:22 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 20:22

DGS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI 2024: ÖSYM AİS Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı mı, bugün mü açıklanacak?

Dikey Geçiş Sınavı sonuçları adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. ÖSYM tarafından 30 Haziran tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçlarının geçtiğimiz haftalarda açıklanması beklenirken puanlar adayların erişimine açılmadı. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimlerine tamamlamak isteyen adayların girdiği sınavın sonuçları osym.gov.tr adresinden kontrol ediliyor. Sonuçların ilan edilmesiyle adaylar tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte sonuç sorgulama ekranı

DGS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI 2024: ÖSYM AİS Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı mı, bugün mü açıklanacak?

Yüksek öğrenimlerini iki yıllık bölümlerden dört yıllık bölümlere tamamlamak isteyen adaylar için gerçekleştirilen Dİkey Geçiş Sınavı sonuçları gündemde. Haziran ayında sınava giren adayların sonuçların açıklanmasıyla birlikte devam etmek istedikleri okullar için tercih listesi oluşturacak. İşte, DGS 2024 sorgulama ekranı

DGS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI 2024: ÖSYM AİS Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı mı, bugün mü açıklanacak?

2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan takvime göre, 2024 DGS sınav sonuç tarihi ilan edildimiş. ÖSYM'nin ilan ettiği takvim doğrultusunda DGS sonuçları 14 Ağustos'ta açıklanacaktı fakat erişime açılmadı. 2024 DGS sınav sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Resmi bir açıklama geldiğinde yer vereceğiz.

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DGS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI 2024: ÖSYM AİS Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı mı, bugün mü açıklanacak?

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

DGS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI 2024: ÖSYM AİS Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı mı, bugün mü açıklanacak?

DGS TERCİHLERİ 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
DGS 2024 tercihleri, sınav sonuçları açıklandıktan sonra ÖSYM'nin belirleyeceği tarihte başlayacak.

DGS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI 2024: ÖSYM AİS Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı mı, bugün mü açıklanacak?
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