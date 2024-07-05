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Giriş Tarihi: 05.07.2024 21:13 Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 21:14

DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: ‘ÖSYM duyurdu…’ DGS sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak, erken açıklanır mı?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 30 Haziran Pazar günü gerçekleşti. Sınavın ardından DGS sonuç tarihi gündemde. Binlerce adayın katıldığı sınavda 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans bölümlerine tamamlamak isteyen adaylar 135 dakikalık sınavın hemen arından DGS soru ve cevapları sorgulamasına başladılar. 50 sözel ve 50 sayısal sorusundan oluşan sınavda adaylar tercihlerini gerçekleştirmek ve istedikleri okullara yerleşmek için sonuç tarihini araştırıyorlar. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, DGS sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı? İşte DGS sonuç tarihi

DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: ‘ÖSYM duyurdu…’ DGS sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak, erken açıklanır mı?

DGS bugün binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. 30 Haziran Pazar günü 10.15'te başlayıp 135 dakika süren sınavın sonuçlarını heyecanla bekleyen adaylar sonuç tarihine odaklandılar. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: ‘ÖSYM duyurdu…’ DGS sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak, erken açıklanır mı?

2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli oldu.

DGS sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.

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DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: ‘ÖSYM duyurdu…’ DGS sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak, erken açıklanır mı?

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: ‘ÖSYM duyurdu…’ DGS sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak, erken açıklanır mı?

DGS SORU VE CEVAPLARI 2024 YAYINLANDI!
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 30 Haziran 2024 tarihinde saat 13.40'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci 10 Temmuz 2024 tarihi saat 23.59'da sona erecek.

DGS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: ‘ÖSYM duyurdu…’ DGS sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak, erken açıklanır mı?
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