Haberler
Yaşam
DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: ‘ÖSYM duyurdu…’ DGS sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak, erken açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 05.07.2024 21:13
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024
21:14
DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: ‘ÖSYM duyurdu…’ DGS sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak, erken açıklanır mı?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 30 Haziran Pazar günü gerçekleşti. Sınavın ardından DGS sonuç tarihi gündemde. Binlerce adayın katıldığı sınavda 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans bölümlerine tamamlamak isteyen adaylar 135 dakikalık sınavın hemen arından DGS soru ve cevapları sorgulamasına başladılar. 50 sözel ve 50 sayısal sorusundan oluşan sınavda adaylar tercihlerini gerçekleştirmek ve istedikleri okullara yerleşmek için sonuç tarihini araştırıyorlar. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, DGS sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı? İşte DGS sonuç tarihi