DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: ‘ÖSYM duyurdu…’ DGS sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak, erken açıklanır mı?

2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli oldu.

DGS sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.