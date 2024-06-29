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Haberler Yaşam DGS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU! 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 29.06.2024 20:22 Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 20:22

DGS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU! 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2 yılık bölümleri 4 yıllık bölümlere tamamlamak isteyen adaylar için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran Pazar günü sınav merkezlerinde adayların katılımı ile gerçekleşiyor. Yılda bir kez yapılan sınav için sonuç tarihi belli oldu. Adaylar ÖSYM şifreleri ile aday işlemleri sistemine giriş yaparak sınav sonuçlarını sorgulayabiliyor. Peki, 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU! 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için heyecanlı bekleyiş son buluyor. ÖSYM sınav takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı bu yıl 30 Haziran Pazar günü gerçekleşecek. DGS sınavı ile birlikte adayların gündeminde sonuç tarihi yer alıyor. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, DGS sonuç tarihi!

DGS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU! 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2024?

ÖSYM sınav takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı bu yıl 30 Haziran Pazar günü gerçekleşecek.

Sınav süresi saat 10.15'te başlayacak. Saat 10.00'dan sonra adaylar sınav merkezlerine alınmayacak.

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DGS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU! 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK 2024?

2024 DGS soru ve cevap anahtarı sınav sonrası beklenmeye başlayacak. ÖSYM genellikle soru kitapçıklarını sınav bitişinin hemen ardından ya da bir gün sonra adaylar ile paylaşıyor.

DGS soruları ve cevapları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) açıklaması ile duyurulacak.

DGS soruları ve cevap kitapçığı açıklandığında haberimize eklenecektir. Gelişmeleleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

DGS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU! 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI SORGULAMA EKRANI

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından "DGS soruları ve cevapları yayınlandı" duyurusu geldikten sonra adaylar https://ais.osym.gov.tr/ adresinden cevap anahtarına ulaşabilecek.

Adaylar telefon, tablet, bilgisayar ve internet bağlantısı olan diğer araçlarla cevap anahtarına erişim sağlayabilecek.

2024 DGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI SORGULAMA EKRANI (Açıklandığında bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.)

DGS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU! 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Söz konusu sınavın sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.

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