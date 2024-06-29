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DGS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU! 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 29.06.2024 20:22
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024
20:22
DGS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU! 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2 yılık bölümleri 4 yıllık bölümlere tamamlamak isteyen adaylar için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran Pazar günü sınav merkezlerinde adayların katılımı ile gerçekleşiyor. Yılda bir kez yapılan sınav için sonuç tarihi belli oldu. Adaylar ÖSYM şifreleri ile aday işlemleri sistemine giriş yaparak sınav sonuçlarını sorgulayabiliyor. Peki, 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?