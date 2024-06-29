DGS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU! 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK 2024?

2024 DGS soru ve cevap anahtarı sınav sonrası beklenmeye başlayacak. ÖSYM genellikle soru kitapçıklarını sınav bitişinin hemen ardından ya da bir gün sonra adaylar ile paylaşıyor.

DGS soruları ve cevapları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) açıklaması ile duyurulacak.

DGS soruları ve cevap kitapçığı açıklandığında haberimize eklenecektir. Gelişmeleleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.