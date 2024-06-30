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Haberler Yaşam DGS SONUÇ TARİHİ 2024: ÖSYM ile DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, soru ve cevapları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 30.06.2024 11:49 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 11:49

DGS SONUÇ TARİHİ 2024: ÖSYM ile DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, soru ve cevapları açıklandı mı?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 30 Haziran Pazar günü gerçekleşti. Sınavın ardından DGS sonuç tarihi gündemde. Binlerce adayın katıldığı sınavda 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans bölümlerine tamamlamak isteyen adaylar 135 dakikalık sınavın hemen arından DGS soru ve cevapları sorgulamasına başladılar. 50 sözel ve 50 sayısal sorusundan oluşan sınavda adaylar tercihlerini gerçekleştirmek ve istedikleri okullara yerleşmek için sonuç tarihini araştırıyorlar. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, DGS sonuçları açıklandı mı? İşte DGS sonuç tarihi

DGS SONUÇ TARİHİ 2024: ÖSYM ile DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, soru ve cevapları açıklandı mı?

DGS bugün binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. 30 Haziran Pazar günü 10.15'te başlayıp 135 dakika süren sınavın sonuçlarını heyecanla bekleyen adaylar sonuç tarihine odaklandılar. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS SONUÇ TARİHİ 2024: ÖSYM ile DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, soru ve cevapları açıklandı mı?

2024 DGS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?
DGS sınavı bugün saat 10.15'te başlayacak. 135 dakikalık sınav sonrasında DGS soru ve cevaplarının ÖSYM'nin sitesinden ilan edilmesi bekleniyor. Sorular ve cevap anahtarı yayınladığı zaman yer vereceğiz.

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DGS SONUÇ TARİHİ 2024: ÖSYM ile DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, soru ve cevapları açıklandı mı?

DGS SORU CEVAPLARI SORGULAMA EKRANI:
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 30 Haziran tarihinde gerçekleştirilen sınavın DGS soru ve cevapları araştırılmaya başladı. ÖSYM'nin resmi sitesi https://ais.osym.gov.tr/ DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldıktan sonra aday TC kimlik numaralarıyla sorgulamalarını gerçekleştirebilirler.

2024 DGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI SORGULAMA EKRANI

DGS SONUÇ TARİHİ 2024: ÖSYM ile DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, soru ve cevapları açıklandı mı?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sonuçları için ÖSYM'den kesin bir tarih açıklanmadı. Ancak DGS sonuçlarının 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanması bekleniyor.

DGS SONUÇ TARİHİ 2024: ÖSYM ile DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, soru ve cevapları açıklandı mı?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Geçtiğimiz sene 16 Temmuz tarihinde uygulanan DGS'nin sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanmış ve tercih işlemleri 29 Ağustos- 5 Eylül tarihleri arasında alınmıştı.
Bu sene de sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 10 gün içinde başlaması ön görülüyor.

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