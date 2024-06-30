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DGS SONUÇ TARİHİ 2024: ÖSYM ile DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, soru ve cevapları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 30.06.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024
11:49
Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 30 Haziran Pazar günü gerçekleşti. Sınavın ardından DGS sonuç tarihi gündemde. Binlerce adayın katıldığı sınavda 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans bölümlerine tamamlamak isteyen adaylar 135 dakikalık sınavın hemen arından DGS soru ve cevapları sorgulamasına başladılar. 50 sözel ve 50 sayısal sorusundan oluşan sınavda adaylar tercihlerini gerçekleştirmek ve istedikleri okullara yerleşmek için sonuç tarihini araştırıyorlar. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, DGS sonuçları açıklandı mı? İşte DGS sonuç tarihi