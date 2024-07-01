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Giriş Tarihi: 01.07.2024 14:29 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 14:29

DGS SONUÇLARI 2024 açıklanma tarihi! ÖSYM ile DGS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak, tarih belli mi?

Geride bıraktığımız hafta sonu on binlerce öğrencinin katılım gösterdiği DGS sınavına ilişkin sonuçlar heyecanla bekleniyor. ÖSYM daha önce yaptığı duyuru ile birlikte 2024 DGS sonuçları tarihini açıklamıştı. Adaylar, ÖSYM'den gelecek duyuru ile birlikte T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile DGS sonuçlarını öğrenebilecek. Peki, ÖSYM ile DGS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak, tarih belli mi? İşte DGS açıklanma tarihi

DGS SONUÇLARI 2024 açıklanma tarihi! ÖSYM ile DGS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak, tarih belli mi?

Ön lisans eğitimlerini, lisans eğitimine yükseltmek isteyen adaylar, 30 Haziran'da DGS sınavına girdi. DGS sınavının sona ermesinin ardından ise gözler sonuçlara çevrildi. ÖSYM tarafından daha önce yapılan açıklamada DGS sonuçları tarihi açıklanmıştı. Peki, ÖSYM ile DGS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak, tarih belli mi? İşte detaylar;

DGS SONUÇLARI 2024 açıklanma tarihi! ÖSYM ile DGS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak, tarih belli mi?

DGS SONUÇLARI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için girdikleri Dikey Geçiş Sınavı 2024 yılında 30 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi.

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DGS SONUÇLARI 2024 açıklanma tarihi! ÖSYM ile DGS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak, tarih belli mi?

ÖSYM sınav takviminde Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi yayınlandı. Buna göre 2024-DGS sonuçları Ağustos ayının ilk haftası ÖSYM tarafından açıklanacak.

DGS SONUÇLARI 2024 açıklanma tarihi! ÖSYM ile DGS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak, tarih belli mi?

DGS TERCİHLERİ 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS tercih tarihleri ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı. Ancak geçtiğimiz yıllar baz alındığında DGS tercihlerinin Ağustos ayının son haftası itibariyle alınabileceği öngörülüyor.

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