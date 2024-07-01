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DGS SONUÇLARI 2024 açıklanma tarihi! ÖSYM ile DGS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak, tarih belli mi?
Giriş Tarihi: 01.07.2024 14:29
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024
14:29
DGS SONUÇLARI 2024 açıklanma tarihi! ÖSYM ile DGS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak, tarih belli mi?
Geride bıraktığımız hafta sonu on binlerce öğrencinin katılım gösterdiği DGS sınavına ilişkin sonuçlar heyecanla bekleniyor. ÖSYM daha önce yaptığı duyuru ile birlikte 2024 DGS sonuçları tarihini açıklamıştı. Adaylar, ÖSYM'den gelecek duyuru ile birlikte T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile DGS sonuçlarını öğrenebilecek. Peki, ÖSYM ile DGS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak, tarih belli mi? İşte DGS açıklanma tarihi