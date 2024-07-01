DGS SONUÇLARI 2024 açıklanma tarihi! ÖSYM ile DGS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak, tarih belli mi?

Ön lisans eğitimlerini, lisans eğitimine yükseltmek isteyen adaylar, 30 Haziran'da DGS sınavına girdi. DGS sınavının sona ermesinin ardından ise gözler sonuçlara çevrildi. ÖSYM tarafından daha önce yapılan açıklamada DGS sonuçları tarihi açıklanmıştı. Peki, ÖSYM ile DGS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak, tarih belli mi? İşte detaylar;