Giriş Tarihi: 28.08.2024 08:21
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
08:21
DGS sonuçları AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2024 ÖSYM DGS sonuç sorgulama sayfasında son durum!
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için geri sayım devam ederken, adaylar ÖSYM son dakika duyurularını mercek altına aldı. 30 Haziran'da tamamlanan DGS sınavı sonrasında sonuçların 14 Ağustos'ta açıklanması bekleniyordu. Ancak sonuçlar beklenen tarihte duyurulmadı. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte, son dakika ÖSYM duyuruları!