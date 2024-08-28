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Giriş Tarihi: 28.08.2024 08:21 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 08:21

DGS sonuçları AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2024 ÖSYM DGS sonuç sorgulama sayfasında son durum!

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için geri sayım devam ederken, adaylar ÖSYM son dakika duyurularını mercek altına aldı. 30 Haziran'da tamamlanan DGS sınavı sonrasında sonuçların 14 Ağustos'ta açıklanması bekleniyordu. Ancak sonuçlar beklenen tarihte duyurulmadı. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte, son dakika ÖSYM duyuruları!

DGS sonuçları AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2024 ÖSYM DGS sonuç sorgulama sayfasında son durum!

DGS ile iki yıllık ön lisans eğitimlerini lisans seviyesine yükseltmek isteyen adaylar sınav sonuç tarihine odaklandı. Ön lisans seviyesindeki eğitim bilgileri güncellemesi için sınav sonuç tarihi ertelenmişti. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 ÖSYM DGS sonuç sorgulama ekranı!

DGS sonuçları AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2024 ÖSYM DGS sonuç sorgulama sayfasında son durum!

DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 30 Haziran'da düzenlenen sınavın ardından yaklaşık 1.5 ay geçti. ÖSYM DGS sınav sonuçlarına ilişkin bir takvim yayınlamadı.

Ancak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2024-Dikey Geçiş Sınavına (DGS) başvuran adayların, eğitim bilgilerinin kontrolünü, 2 Eylül'e kadar yapabileceklerini bildirdi.

Bu noktada DGS sonuçlarının 2 Eylül 2024 Pazartesi gününden hemen sonra açıklanması bekleniyor.

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DGS sonuçları AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2024 ÖSYM DGS sonuç sorgulama sayfasında son durum!

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

DGS sonuçları AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2024 ÖSYM DGS sonuç sorgulama sayfasında son durum!

TERCİH KILAVUZU SONUÇLARIN ARDINDAN DUYURULACAK

DGS sınav sonuçları açıklandıktan sonra adayların geçiş yapabilecekleri 4 yıllık üniversitelerin kontenjanları kılavuzda yer alacak. Kılavuzda tercihlerin nasıl yapılacağı, tercih ücretleri ve diğer bilgiler yer alacak. Tercihlerde adaylar r. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla en fazla 30 üniversite tercih edebilecek.

DGS sonuçları AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2024 ÖSYM DGS sonuç sorgulama sayfasında son durum!

DGS YERLEŞTİRMESİ NASIL YAPILIR?

Yerleştirme işlemi, adayların DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılır.

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