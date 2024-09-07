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Giriş Tarihi: 07.09.2024 12:48 Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 12:48

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?

2 yıllık üniversite eğitimlerini ön lisanstan 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar 30 Haziran 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) oturumuna katıldı. Adaylar gözlerini Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) konuyla ilişkin gelecek duyurulara çevirdi. 14 Ağustos'ta açıklanması planlanan DGS sonuçlarının yeni tarihi ile ilgili açıklama yapıldı. Peki. 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden görüntülenebilir?

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?

Binlerce ön lisanstan lisansa geçecek aday DGS sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılmasını dört gözle bekliyor. ÖSYM tarafından 14 Ağustos'ta açıklanması planlanan sonuçlar, ileri bir tarihe alındı. Adaylar, sonuç belgelerine ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile erişim sağlayabilecek. İşte, DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih ve sonuç belgesi görüntüleme ekranı haberin devamında…

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?

DGS 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM sınav takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları 13 Eylül 2024 tarihinde ilan edilecek.

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DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.


DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?

TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?
DGS sınav sonuçları açıklandıktan sonra adayların geçiş yapabilecekleri 4 yıllık üniversitelerin kontenjanları kılavuzda yer alacak. Kılavuzda tercihlerin nasıl yapılacağı, tercih ücretleri ve diğer bilgiler yer alacak. Tercihlerde adaylar r. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla en fazla 30 üniversite tercih edebilecek.

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?

DGS YERLEŞTİRMESİ NASIL YAPILIR?
Yerleştirme işlemi, adayların DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılır.

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