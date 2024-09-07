DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?

TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

DGS sınav sonuçları açıklandıktan sonra adayların geçiş yapabilecekleri 4 yıllık üniversitelerin kontenjanları kılavuzda yer alacak. Kılavuzda tercihlerin nasıl yapılacağı, tercih ücretleri ve diğer bilgiler yer alacak. Tercihlerde adaylar r. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla en fazla 30 üniversite tercih edebilecek.