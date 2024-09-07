Giriş Tarihi: 07.09.2024 12:48
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024
12:48
DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?
2 yıllık üniversite eğitimlerini ön lisanstan 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar 30 Haziran 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) oturumuna katıldı. Adaylar gözlerini Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) konuyla ilişkin gelecek duyurulara çevirdi. 14 Ağustos'ta açıklanması planlanan DGS sonuçlarının yeni tarihi ile ilgili açıklama yapıldı. Peki. 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden görüntülenebilir?