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Haberler Yaşam DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 sınav takvimi ile DGS sonuç açıklanma tarihi belli oldu!
Giriş Tarihi: 29.06.2024 10:39 Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 10:40

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 sınav takvimi ile DGS sonuç açıklanma tarihi belli oldu!

DGS (Dikey Geçiş Sınavı) 30 Haziran 2024 Pazar günü gerçekleşecek. ÖSYM'nin düzenlediği sınava katılım gösteren adaylar için sonuçların açıklanacağı tarih önem teşkil edecek. Bu kapsamda DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında açıklanır soruları yanıt arayan incelemeler arasında yer alıyor. İşte ÖSYM 2024 sınav takvimi ile DGS sonuç açıklanma tarihi…

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 sınav takvimi ile DGS sonuç açıklanma tarihi belli oldu!

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla ÖSYM 2024 sınav takvimini inceleyen adaylar sorularına cevap buldu. Yarın düzenlenecek olan Dikey Geçiş Sınavı ile binlerce ön lisans öğrencisi ve mezunu, eğitimlerini lisans ile tamamlayacak. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM 2024 sınav takvimi ışığında DGS sonuç açıklanma tarihi!

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 sınav takvimi ile DGS sonuç açıklanma tarihi belli oldu!

2024 DGS NE ZAMAN YAPILACAK?
2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran Pazar günü 2 oturum şeklinde uygulanacak.

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DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 sınav takvimi ile DGS sonuç açıklanma tarihi belli oldu!

DGS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
Dikey Geçiş Sınavı süresi ile ilgili ÖSYM'nin kılavuzunda gerekli bilgiler bulunuyor. DGS 2023 saat 10:15'te başlayacak, saat 12:30'da sona erecek. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına; sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 sınav takvimi ile DGS sonuç açıklanma tarihi belli oldu!

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli oldu. Söz konusu sınavın sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

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