Haberler
Yaşam
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 sınav takvimi ile DGS sonuç açıklanma tarihi belli oldu!
Giriş Tarihi: 29.06.2024 10:39
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024
10:40
DGS (Dikey Geçiş Sınavı) 30 Haziran 2024 Pazar günü gerçekleşecek. ÖSYM'nin düzenlediği sınava katılım gösteren adaylar için sonuçların açıklanacağı tarih önem teşkil edecek. Bu kapsamda DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında açıklanır soruları yanıt arayan incelemeler arasında yer alıyor. İşte ÖSYM 2024 sınav takvimi ile DGS sonuç açıklanma tarihi…