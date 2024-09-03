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Giriş Tarihi: 03.09.2024 06:34 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 06:35

DGS sonuçları ne zaman, bugün mü açıklanacak, saat kaçta? ÖSYM ile 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları sorgulama!

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için son dakika ÖSYM duyuruları yakından takip ediliyor. 2 yıllık eğitimini 4 yılık lisans eğitimine çevirmek isteyen adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 14 Ağustos tarihinde açıklanması beklenen sonuçlar eğitim bilgilerinin kontrolü nedeniyle ertelenmişti. Peki, DGS sonuçları ne zaman, bugün mü açıklanacak, saat kaçta?

DGS sonuçları ne zaman, bugün mü açıklanacak, saat kaçta? ÖSYM ile 2024 Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları sorgulama!

ÖSYM ile 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için geri sayım sürüyor. 312 bin 855 adayın katılım sağladığı sınav için gözler ÖSYM'nin AİS sonuç ekranına çevrildi. DGS puanına göre tercih yapmayı bekleyen adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını yakından takip ediyor. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

DGS sonuçları ne zaman, bugün mü açıklanacak, saat kaçta? ÖSYM ile 2024 Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları sorgulama!

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklama gelirse haberimizde yer alacaktır. Dikey Geçiş Sınavı 2024 yılında 30 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi. Sonuçların 14 Ağustos'ta açıklanması bekleniyordu. Sonuçların Eylül ayı başında açıklanması bekleniyor.

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DGS sonuçları ne zaman, bugün mü açıklanacak, saat kaçta? ÖSYM ile 2024 Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları sorgulama!

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

DGS sonuçları ne zaman, bugün mü açıklanacak, saat kaçta? ÖSYM ile 2024 Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları sorgulama!

DGS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

DGS sonuçları ne zaman, bugün mü açıklanacak, saat kaçta? ÖSYM ile 2024 Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları sorgulama!

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS 2024 sınav sonuçları ile yapılacak Dikey Geçiş tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz bir duyuru yapılmadı. Sonuçların açıklanmasının ardından kılavuz yayımlanacak. DGS tercih kılavuzu kapsamında tarihler de belli olacak.

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