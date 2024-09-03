Giriş Tarihi: 03.09.2024 06:34
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
06:35
DGS sonuçları ne zaman, bugün mü açıklanacak, saat kaçta? ÖSYM ile 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları sorgulama!
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için son dakika ÖSYM duyuruları yakından takip ediliyor. 2 yıllık eğitimini 4 yılık lisans eğitimine çevirmek isteyen adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 14 Ağustos tarihinde açıklanması beklenen sonuçlar eğitim bilgilerinin kontrolü nedeniyle ertelenmişti. Peki, DGS sonuçları ne zaman, bugün mü açıklanacak, saat kaçta?