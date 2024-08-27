Giriş Tarihi: 27.08.2024 07:57
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
07:57
DGS SONUÇ EKRANI "sonuc.osym.gov.tr" || ÖSYM AİS ile DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
DGS sonuçları açıklandı son dakika duyurusu 14 Ağustos'ta ilan edilmesi beklenen Dikey Geçiş Sınavı sonuçları için bekleniyor. Bu noktada ''DGS sonuçları açıklandı mı?'' sorusu yanıt armaya başladı. ÖSYM son dakika duyuruları yakından takip ediliyor. Peki, DGS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte, sonuc.osym.gov.tr ile sınav sonucu sorgulama ekranı...