DGS SONUÇLARI SÖĞRENME ÖYSM AİS EKRANI || Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için heyecanlı bekleyişte sona geliniyor. 30 Haziran'da yapılan sınavın sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinde kontrol ediliyor. 2 yıllık ön lisans bölümlerinden 4 yıllık bölümlerine geçmek isteyen ve bu amaçla sınava giren ön lisans mezunları, "DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir" soruları için yanıt arayışına hız kazandırdı. Adaylar sonuç belgelerine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişim sağlayacak. İşte detaylar…