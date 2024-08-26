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Giriş Tarihi: 26.08.2024 07:59 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 07:59

DGS SONUÇLARI SÖĞRENME ÖYSM AİS EKRANI || Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için heyecan dorukta. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen ön lisans mezunu adaylar 30 Haziran Pazar günü yapılan Dikey Geçiş Sınavı'na katılmıştı. ÖSYM son dakika duyuruları ile ''DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?'' sorusu yanıt armaya başladı. İşte, sonuc.osym.gov.tr sorgulama ekranı...

DGS SONUÇLARI SÖĞRENME ÖYSM AİS EKRANI || Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için heyecanlı bekleyişte sona geliniyor. 30 Haziran'da yapılan sınavın sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinde kontrol ediliyor. 2 yıllık ön lisans bölümlerinden 4 yıllık bölümlerine geçmek isteyen ve bu amaçla sınava giren ön lisans mezunları, "DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir" soruları için yanıt arayışına hız kazandırdı. Adaylar sonuç belgelerine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişim sağlayacak. İşte detaylar…

DGS SONUÇLARI SÖĞRENME ÖYSM AİS EKRANI || Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 DGS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS), 30 Haziran 2024 tarihinde düzenlendi. Ağustos ayının ortalarına gelinmesiyle beraber gözler sonuçlara çevrildi.

Ancak 2024 DGS sınav sonuçları henüz erişime açılmadı. ÖSYM sınav takviminde DGS sonuçları için bir tarih bilgisi yer almıyor.

Sonuçların Eylül ayına kadar açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili bir gelişme yaşandığında detaylar haberimizde yer alacaktır.

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DGS SONUÇLARI SÖĞRENME ÖYSM AİS EKRANI || Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

DGS SONUÇLARI SÖĞRENME ÖYSM AİS EKRANI || Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS tercihleri ile ilgili henüz tarihler duyurulmadı. Konu hakkında tarih aralığı açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

DGS SONUÇLARI SÖĞRENME ÖYSM AİS EKRANI || Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2024 DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.

DGS tercih kılavuzu, tercihler başlamadan önce ÖSYM tarafından erişime açılacak.

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