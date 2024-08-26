Giriş Tarihi: 26.08.2024 07:59
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024
07:59
DGS SONUÇLARI SÖĞRENME ÖYSM AİS EKRANI || Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için heyecan dorukta. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen ön lisans mezunu adaylar 30 Haziran Pazar günü yapılan Dikey Geçiş Sınavı'na katılmıştı. ÖSYM son dakika duyuruları ile ''DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?'' sorusu yanıt armaya başladı. İşte, sonuc.osym.gov.tr sorgulama ekranı...