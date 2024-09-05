Giriş Tarihi: 05.09.2024 07:56
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
07:59
DGS SONUÇLARI TIKLA-SORGULA "sonuc.osym.gov.tr" || DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı duyurusu için ÖSYM sonuç ekranı yakından takip ediliyor. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen ön lisans mezunu adaylar 30 Haziran Pazar günü yapılan Dikey Geçiş Sınavı'na katılmıştı. 14 Ağustos'ta açıklanması beklenen sonuçlar için ÖSYM'den yeni sonuç tarihi açıklaması geldi. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte, sonuc.osym.gov.tr sorgulama ekranı...