Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 05.09.2024 07:56 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 07:59

DGS SONUÇLARI TIKLA-SORGULA "sonuc.osym.gov.tr" || DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı duyurusu için ÖSYM sonuç ekranı yakından takip ediliyor. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen ön lisans mezunu adaylar 30 Haziran Pazar günü yapılan Dikey Geçiş Sınavı'na katılmıştı. 14 Ağustos'ta açıklanması beklenen sonuçlar için ÖSYM'den yeni sonuç tarihi açıklaması geldi. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte, sonuc.osym.gov.tr sorgulama ekranı...

DGS SONUÇLARI TIKLA-SORGULA sonuc.osym.gov.tr || DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü?

DGS sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için heyecanlı bekleyiş başladı. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar 14 Ağustos'ta duyurulması beklenen sınavın sonuçlarını bekliyor. Sonuç belgelerine T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile erişim sağlanacak. Sınava giren ön lisans mezunları, "DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı" sorularına yanıt arıyor. İşte, DGS sonuç tarihi...

DGS SONUÇLARI TIKLA-SORGULA sonuc.osym.gov.tr || DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü?

2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. ÖSYM sınav takviminde DGS sınav sonuçları açıklanma tarihi işaretlendi.

Buna göre DGS sonuçları 13 Eylül 2024 tarihinde ilan edilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DGS SONUÇLARI TIKLA-SORGULA sonuc.osym.gov.tr || DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü?

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

DGS SONUÇLARI TIKLA-SORGULA sonuc.osym.gov.tr || DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü?

TERCİH KILAVUZU SONUÇLARIN ARDINDAN DUYURULACAK

DGS sınav sonuçları açıklandıktan sonra adayların geçiş yapabilecekleri 4 yıllık üniversitelerin kontenjanları kılavuzda yer alacak. Kılavuzda tercihlerin nasıl yapılacağı, tercih ücretleri ve diğer bilgiler yer alacak. Tercihlerde adaylar r. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla en fazla 30 üniversite tercih edebilecek.

DGS SONUÇLARI TIKLA-SORGULA sonuc.osym.gov.tr || DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü?

DGS YERLEŞTİRMESİ NASIL YAPILIR?
Yerleştirme işlemi, adayların DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılır.

Aynı programı tercih etmiş olan adayların DGS puanlarının eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili AÖBP yüksek olana öncelik verilir. Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilir.

SON DAKİKA