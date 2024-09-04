DGS TABAN PUANLARI 2024: YÖK ATLAS ile Dikey Geçiş Sınavı taban puanları, sıralamalar ve kontenjanları açıklandı mı?

Üniversitelere kayıt işlemleri sona erdi. DGS sonuçlarını bekleyen adaylar için tercih işlemlerinin başlamasına kısa bir süre kaldı. Her yıl YKS üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından Dikey Geçiş Sınavı tercih ve kayıt işlemlerine geçiliyor. Adaylar üniversite tercih listelerini oluşturmak üzere araştırmalarına hız kazandırdı. İşte 2024 DGS taban puanları ve sıralamalar