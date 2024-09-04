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Giriş Tarihi: 04.09.2024 07:57 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 07:58

DGS TABAN PUANLARI 2024: YÖK ATLAS ile Dikey Geçiş Sınavı taban puanları, sıralamalar ve kontenjanları açıklandı mı?

DGS sonuçlarının açıklanması beklenirken taban puanları da gündeme geldi. Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ÖSYM takvimine göre geçtiğimiz ay ilan edilecekti fakat henüz belli olmadı. Sonuçlarının açıklanmasının hemen akabinde tercih işlemleri başlatılacak. Tercih işlemlerini gerçekleştirecek olan adaylar YÖK ATLAS üzerinden üniversite taban puanlarını ve kontenjanlarını araştırmaya başladı. Ön lisans eğitimlerini lisans eğitimlerine tamamlayacak öğrenciler puanlarına göre uygun okullardan bir liste oluşturacaklar. Peki ÖSYM DGS üniversite taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

DGS TABAN PUANLARI 2024: YÖK ATLAS ile Dikey Geçiş Sınavı taban puanları, sıralamalar ve kontenjanları açıklandı mı?

Üniversitelere kayıt işlemleri sona erdi. DGS sonuçlarını bekleyen adaylar için tercih işlemlerinin başlamasına kısa bir süre kaldı. Her yıl YKS üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından Dikey Geçiş Sınavı tercih ve kayıt işlemlerine geçiliyor. Adaylar üniversite tercih listelerini oluşturmak üzere araştırmalarına hız kazandırdı. İşte 2024 DGS taban puanları ve sıralamalar

DGS TABAN PUANLARI 2024: YÖK ATLAS ile Dikey Geçiş Sınavı taban puanları, sıralamalar ve kontenjanları açıklandı mı?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklama gelirse haberimizde yer alacaktır. Dikey Geçiş Sınavı 2024 yılında 30 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi.
ÖSYM sınav takviminde DGS sınav sonuçları açıklanma tarihi işaretlendi.
Buna göre DGS sonuçları 13 Eylül 2024 tarihinde ilan edilecek.

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DGS TABAN PUANLARI 2024: YÖK ATLAS ile Dikey Geçiş Sınavı taban puanları, sıralamalar ve kontenjanları açıklandı mı?

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

DGS TABAN PUANLARI 2024: YÖK ATLAS ile Dikey Geçiş Sınavı taban puanları, sıralamalar ve kontenjanları açıklandı mı?

2024 DGS TABAN PUANLARI
DGS taban puanlarına ilişkin bilgiler yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor. Bu sebepten dolayı 2024 yılı DGS taban puanları henüz belli olmadı.

Ancak adaylar geçtiğimiz yıl açıklanan DGS taban puanlarını dikkate alarak tercih listelerini hazırlayabilecek. Aşağıdaki linkten üniversite ve bölümlerin DGS taban puanlarını inceleyebilirsiniz.

DGS TABAN PUANLARI 2024 İÇİN TIKLAYINIZ

DGS TABAN PUANLARI 2024: YÖK ATLAS ile Dikey Geçiş Sınavı taban puanları, sıralamalar ve kontenjanları açıklandı mı?

DGS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

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