Giriş Tarihi: 04.09.2024 07:57
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
07:58
DGS TABAN PUANLARI 2024: YÖK ATLAS ile Dikey Geçiş Sınavı taban puanları, sıralamalar ve kontenjanları açıklandı mı?
DGS sonuçlarının açıklanması beklenirken taban puanları da gündeme geldi. Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ÖSYM takvimine göre geçtiğimiz ay ilan edilecekti fakat henüz belli olmadı. Sonuçlarının açıklanmasının hemen akabinde tercih işlemleri başlatılacak. Tercih işlemlerini gerçekleştirecek olan adaylar YÖK ATLAS üzerinden üniversite taban puanlarını ve kontenjanlarını araştırmaya başladı. Ön lisans eğitimlerini lisans eğitimlerine tamamlayacak öğrenciler puanlarına göre uygun okullardan bir liste oluşturacaklar. Peki ÖSYM DGS üniversite taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar