Giriş Tarihi: 25.08.2024 20:22
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024
20:23
DGS TABAN PUANLARI TABLOSU PDF 2024 |YÖK ATLAS ile Dikey Geçiş Sınavı kontenjanları ve başarı sıralamaları yayında mı?
Dikey Geçiş Sınavı taban puanları ve kontenjanları sorgulanıyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar 4 yıllık lisans bölümleri için üniversite tercih listesi oluşturuyor. YÖK ATLAS üzerinden okulların başarı sıralamalarını kontrol ederek kendilerine bir liste oluşturacak adaylar sonuçların yayımlanmasını bekliyor. Tercih işlemleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleşirken adaylar okullara ait detayları araştırmaya başladı. Peki ÖSYM üniversite puanları ve kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, DGS taban puanları 2024