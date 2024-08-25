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Giriş Tarihi: 25.08.2024 20:22 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 20:23

DGS TABAN PUANLARI TABLOSU PDF 2024 |YÖK ATLAS ile Dikey Geçiş Sınavı kontenjanları ve başarı sıralamaları yayında mı?

Dikey Geçiş Sınavı taban puanları ve kontenjanları sorgulanıyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar 4 yıllık lisans bölümleri için üniversite tercih listesi oluşturuyor. YÖK ATLAS üzerinden okulların başarı sıralamalarını kontrol ederek kendilerine bir liste oluşturacak adaylar sonuçların yayımlanmasını bekliyor. Tercih işlemleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleşirken adaylar okullara ait detayları araştırmaya başladı. Peki ÖSYM üniversite puanları ve kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, DGS taban puanları 2024

DGS TABAN PUANLARI TABLOSU PDF 2024 |YÖK ATLAS ile Dikey Geçiş Sınavı kontenjanları ve başarı sıralamaları yayında mı?

Dikey Geçiş Sınavı üniversite puanları adayların gündeminde yer alıyor. Eğitimj hayatlarını lisans bölümlerinde devam ettirecek öğrenciler için YÖK ATLAS tarafından üniversitelerin kontenjanları yayımlandı. İşte DGS taban puanları ve sıralamalar

DGS TABAN PUANLARI TABLOSU PDF 2024 |YÖK ATLAS ile Dikey Geçiş Sınavı kontenjanları ve başarı sıralamaları yayında mı?

2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan takvime göre, 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli olmuştu. ÖSYM'nin ilan ettiği takvim doğrultusunda DGS sonuçları 14 Ağustos'ta açıklanacaktı fakat açıklanmadı. 2024 DGS sınav sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Resmi bir açıklama geldiğinde yer vereceğiz.

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DGS TABAN PUANLARI TABLOSU PDF 2024 |YÖK ATLAS ile Dikey Geçiş Sınavı kontenjanları ve başarı sıralamaları yayında mı?

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

DGS TABAN PUANLARI TABLOSU PDF 2024 |YÖK ATLAS ile Dikey Geçiş Sınavı kontenjanları ve başarı sıralamaları yayında mı?

2024 DGS TABAN PUANLARI
DGS taban puanlarına ilişkin bilgiler yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor. Bu sebepten dolayı 2024 yılı DGS taban puanları henüz belli olmadı.

Ancak adaylar geçtiğimiz yıl açıklanan DGS taban puanlarını dikkate alarak tercih listelerini hazırlayabilecek. Aşağıdaki linkten üniversite ve bölümlerin DGS taban puanlarını inceleyebilirsiniz.

DGS TABAN PUANLARI 2024 İÇİN TIKLAYINIZ

DGS TABAN PUANLARI TABLOSU PDF 2024 |YÖK ATLAS ile Dikey Geçiş Sınavı kontenjanları ve başarı sıralamaları yayında mı?

DGS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

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