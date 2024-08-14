DGS DİKEY GEÇİŞ TABAN PUANLARI 2024: ÖSYM ile DGS taban puanları, dikey geçiş bölümleri ve kontenjanları sorgulama

DGS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen süreçte sonuç adımıyla birlikte DGS tercih işlemleri başlayacak. Dikey Geçiş bölümleri arasında değerlendirilecek koşullar ve tercih süresi merak ediliyor. Peki; 2024 DGS taban puanları açıklandı mı, nereden sorgulanır? İşte, Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzu...