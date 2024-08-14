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Giriş Tarihi: 14.08.2024 08:08 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 08:08

DGS DİKEY GEÇİŞ TABAN PUANLARI 2024: ÖSYM ile DGS taban puanları, dikey geçiş bölümleri ve kontenjanları sorgulama

DGS taban puanları 2024 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ile birlikte gündemdeki yerini aldı. ÖSYM ve YÖKATLAS ile kontrol edilen puanlar gündemde. 2 yıllık önlisans bölümlerinden 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş yapmak isteyenler Dikey Geçiş taban puanları, DGS bölümleri ve kontenjanları noktasında araştırmalarını sürdürüyor. Tercih başvurusu yapmaya hazırlananlar geçişin şartlarını da değerlendiriyor. Kılavuzda yer alan bilgilere göre geçiş yapılabilecek lisans bölümleri yayında. Peki; DGS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan açıklandı mı, nereden öğrenilir?

DGS DİKEY GEÇİŞ TABAN PUANLARI 2024: ÖSYM ile DGS taban puanları, dikey geçiş bölümleri ve kontenjanları sorgulama

DGS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen süreçte sonuç adımıyla birlikte DGS tercih işlemleri başlayacak. Dikey Geçiş bölümleri arasında değerlendirilecek koşullar ve tercih süresi merak ediliyor. Peki; 2024 DGS taban puanları açıklandı mı, nereden sorgulanır? İşte, Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzu...

DGS DİKEY GEÇİŞ TABAN PUANLARI 2024: ÖSYM ile DGS taban puanları, dikey geçiş bölümleri ve kontenjanları sorgulama

2024 DGS SONUÇLARI AÇIKLANIYOR!


Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları 14 Ağustos bugün adayların erişiminde olacak. Sınav sonuçları ÖSYM'nin sonuç sisteminden öğrenilecek.

Sonuçların ardından adaylar tercihlere yönelecek.

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DGS DİKEY GEÇİŞ TABAN PUANLARI 2024: ÖSYM ile DGS taban puanları, dikey geçiş bölümleri ve kontenjanları sorgulama

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek sınav sonuçları açıklandığında aşağıdaki ekran üzerinden öğrenilebilecek.

DGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS DİKEY GEÇİŞ TABAN PUANLARI 2024: ÖSYM ile DGS taban puanları, dikey geçiş bölümleri ve kontenjanları sorgulama

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS 2024 sınav sonuçları ile yapılacak Dikey Geçiş tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. DGS taban puanları ile tercihte bulunacak adaylar kılavuzla birlikte araştırmalara hız kazandırıyor.

DGS DİKEY GEÇİŞ TABAN PUANLARI 2024: ÖSYM ile DGS taban puanları, dikey geçiş bölümleri ve kontenjanları sorgulama

DİKEY GEÇİŞ BÖLÜMLERİ

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2024 sonrası sınav sonuçlarının adaylarla buluşması ardından dikey geçiş tercihi yapılacak. Öğrencilerin geçebilecekleri programlar DGS kılavuzu ile yayında:

DGS 2024 KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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