DGS DİKEY GEÇİŞ TABAN PUANLARI 2024: ÖSYM ile DGS taban puanları, dikey geçiş bölümleri ve kontenjanları sorgulama

Giriş Tarihi: 14.08.2024 08:08
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
08:08
DGS taban puanları 2024 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ile birlikte gündemdeki yerini aldı. ÖSYM ve YÖKATLAS ile kontrol edilen puanlar gündemde. 2 yıllık önlisans bölümlerinden 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş yapmak isteyenler Dikey Geçiş taban puanları, DGS bölümleri ve kontenjanları noktasında araştırmalarını sürdürüyor. Tercih başvurusu yapmaya hazırlananlar geçişin şartlarını da değerlendiriyor. Kılavuzda yer alan bilgilere göre geçiş yapılabilecek lisans bölümleri yayında. Peki; DGS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan açıklandı mı, nereden öğrenilir?