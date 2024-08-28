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Giriş Tarihi: 28.08.2024 20:18 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 20:19

DGS TABAN PUANLARI VE OKUL SIRALAMASI 2024: ÖSYM tercih kılavuzu ile Dikey Geçiş Sınavı 4 yıllık kontenjanlar, okul sıralamaları

Dikey Geçiş Sınavı sonuçları beklenirken taban puanları da araştırılmaya başladı. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak için girilen sınavın sonuçlarının ÖSYM AİS ekranından ilan edilmesi bekleniyor. Sınava giren binlerce aday yüksek öğrenimlerine devam etmek için tercih listelerini YÖK ATLAS üniversite taban puanları ışığında oluşturuyorlar. Peki ÖSYM DGS üniversite taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

DGS TABAN PUANLARI VE OKUL SIRALAMASI 2024: ÖSYM tercih kılavuzu ile Dikey Geçiş Sınavı 4 yıllık kontenjanlar, okul sıralamaları

Dikey Geçiş Sınavı taban puanları ve üniversite sıralamaları adayların gündemine taşındı. ÖSYM ekranınında sonuçların açıklanması beklenirken bir yandan da üniversite tercih listeleri hazırlanıyor. İşte DGS taban puanları, sıralamalar ve kontenjanlar

DGS TABAN PUANLARI VE OKUL SIRALAMASI 2024: ÖSYM tercih kılavuzu ile Dikey Geçiş Sınavı 4 yıllık kontenjanlar, okul sıralamaları

DGS SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

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DGS TABAN PUANLARI VE OKUL SIRALAMASI 2024: ÖSYM tercih kılavuzu ile Dikey Geçiş Sınavı 4 yıllık kontenjanlar, okul sıralamaları

2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan takvime göre, 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli olmuştu. ÖSYM'nin ilan ettiği takvim doğrultusunda DGS sonuçları 14 Ağustos'ta açıklanacaktı fakat açıklanmadı. 2024 DGS sınav sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Resmi bir açıklama geldiğinde yer vereceğiz.

DGS TABAN PUANLARI VE OKUL SIRALAMASI 2024: ÖSYM tercih kılavuzu ile Dikey Geçiş Sınavı 4 yıllık kontenjanlar, okul sıralamaları

2024 DGS TABAN PUANLARI
DGS taban puanlarına ilişkin bilgiler yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor. Bu sebepten dolayı 2024 yılı DGS taban puanları henüz belli olmadı.

Ancak adaylar geçtiğimiz yıl açıklanan DGS taban puanlarını dikkate alarak tercih listelerini hazırlayabilecek. Aşağıdaki linkten üniversite ve bölümlerin DGS taban puanlarını inceleyebilirsiniz.

DGS TABAN PUANLARI 2024 İÇİN TIKLAYINIZ

DGS TABAN PUANLARI VE OKUL SIRALAMASI 2024: ÖSYM tercih kılavuzu ile Dikey Geçiş Sınavı 4 yıllık kontenjanlar, okul sıralamaları

DGS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

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