Giriş Tarihi: 28.08.2024 20:18
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
20:19
DGS TABAN PUANLARI VE OKUL SIRALAMASI 2024: ÖSYM tercih kılavuzu ile Dikey Geçiş Sınavı 4 yıllık kontenjanlar, okul sıralamaları
Dikey Geçiş Sınavı sonuçları beklenirken taban puanları da araştırılmaya başladı. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak için girilen sınavın sonuçlarının ÖSYM AİS ekranından ilan edilmesi bekleniyor. Sınava giren binlerce aday yüksek öğrenimlerine devam etmek için tercih listelerini YÖK ATLAS üniversite taban puanları ışığında oluşturuyorlar. Peki ÖSYM DGS üniversite taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar