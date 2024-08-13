DGS tercih takvimi 2024: ÖSYM ile DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

DGS sonuçları ile birlikte DGS tercihleri de gündemde. Binlerce adayın katılım sağladığı sınav için yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. Peki, ÖSYM ile DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte, nereden ve nasıl yapılacak?