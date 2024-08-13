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Giriş Tarihi: 13.08.2024 07:13 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 07:13

DGS tercih takvimi 2024: ÖSYM ile DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

DGS ile 2 yıllık önlisans eğitimlerini, lisans eğitim düzeyine yükseltmek isteyen adayların katılım sağladığı sınavda sonuçların ilan edilmesiyle birlikte DGS tercih işlemleri başlayacak. Adayların heyecanla beklediği süreçte DGS tercih tarihleri de merak ediliyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, 2024 DGS tercih takvimi!

DGS tercih takvimi 2024: ÖSYM ile DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

DGS sonuçları ile birlikte DGS tercihleri de gündemde. Binlerce adayın katılım sağladığı sınav için yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. Peki, ÖSYM ile DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte, nereden ve nasıl yapılacak?

DGS tercih takvimi 2024: ÖSYM ile DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

DGS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU

2024 DGS sonuçları 14 Ağustos'ta açıklanacak.

Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sonuç sorgulama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.

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DGS tercih takvimi 2024: ÖSYM ile DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme işlemleri için tercihler de alınacak. Bu kapsamda tarihler belli olunca haberimizde yer vereceğiz.

Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

Adayların, tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekiyor.

DGS tercih takvimi 2024: ÖSYM ile DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sonuç sorgulama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.

Adaylar, DGS sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

DGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS tercih takvimi 2024: ÖSYM ile DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
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