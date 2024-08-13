Giriş Tarihi: 13.08.2024 07:13
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
07:13
DGS tercih takvimi 2024: ÖSYM ile DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
DGS ile 2 yıllık önlisans eğitimlerini, lisans eğitim düzeyine yükseltmek isteyen adayların katılım sağladığı sınavda sonuçların ilan edilmesiyle birlikte DGS tercih işlemleri başlayacak. Adayların heyecanla beklediği süreçte DGS tercih tarihleri de merak ediliyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, 2024 DGS tercih takvimi!