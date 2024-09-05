DGS TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZU GÜNDEMDE! ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı tercih işlemleri başladı mı, ne zaman?

DGS tercih tarihleri ve kılavuzu adayların gündemine yerleşti. Yeni dönemde ön lisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen adaylar tarafından takvim ve kılavuz için ÖSYM AİS ekranı takip ediliyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte?