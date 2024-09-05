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Giriş Tarihi: 05.09.2024 09:17 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 09:19

DGS TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZU GÜNDEMDE! ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı tercih işlemleri başladı mı, ne zaman?

Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının ilan edilmesi beklenirken tercih kılavuzu ve tarihleri araştırılmaya başladı. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimlerine tamamlamak isteyen adaylar YKS için üniversite katırlarının tamamlanmasıyla tercih tarihlerine odaklandı. Tercih listelerini oluşturacak adaylar takvim ve kılavuzun yayımlanmasını bekliyor. YÖK ATLAS üzerinden açıklanacak taban puanları ve kontenjanlar ışığında liste hazırlanacak. Peki; 2024 DGS tercihleri ne zaman, başladı mı, nasıl yapılır? İşte Dikey Geçiş bölümleri ve şartları...

DGS TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZU GÜNDEMDE! ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı tercih işlemleri başladı mı, ne zaman?

DGS tercih tarihleri ve kılavuzu adayların gündemine yerleşti. Yeni dönemde ön lisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen adaylar tarafından takvim ve kılavuz için ÖSYM AİS ekranı takip ediliyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte?

DGS TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZU GÜNDEMDE! ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı tercih işlemleri başladı mı, ne zaman?

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

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DGS TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZU GÜNDEMDE! ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı tercih işlemleri başladı mı, ne zaman?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
DGS 2024 sınav sonuçları ile yapılacak Dikey Geçiş tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz bir duyuru yapılmadı. Sonuçların açıklanmasının ardından kılavuz yayımlanacak. DGS tercih kılavuzu kapsamında tarihler de belli olacak.

DGS TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZU GÜNDEMDE! ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı tercih işlemleri başladı mı, ne zaman?

2024 DGS TABAN PUANLARI VE DİKEY GEÇİŞ BÖLÜMLERİ

2024 DGS taban puanları henüz belli olmadı. Bu sene içerisinde yapılacak tercihler geçtiğimiz yılın puanlarına göre yapılacak.

2023 DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZU GÜNDEMDE! ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı tercih işlemleri başladı mı, ne zaman?

DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2024 sonrası sınav sonuçlarının adaylarla buluşması ardından dikey geçiş tercihi yapılacak. Öğrencilerin geçebilecekleri programlar DGS kılavuzu ile yayında:

DGS 2024 KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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