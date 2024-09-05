Giriş Tarihi: 05.09.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
09:19
DGS TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZU GÜNDEMDE! ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı tercih işlemleri başladı mı, ne zaman?
Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının ilan edilmesi beklenirken tercih kılavuzu ve tarihleri araştırılmaya başladı. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimlerine tamamlamak isteyen adaylar YKS için üniversite katırlarının tamamlanmasıyla tercih tarihlerine odaklandı. Tercih listelerini oluşturacak adaylar takvim ve kılavuzun yayımlanmasını bekliyor. YÖK ATLAS üzerinden açıklanacak taban puanları ve kontenjanlar ışığında liste hazırlanacak. Peki; 2024 DGS tercihleri ne zaman, başladı mı, nasıl yapılır? İşte Dikey Geçiş bölümleri ve şartları...