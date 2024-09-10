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Giriş Tarihi: 10.09.2024 10:51 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 10:51

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2024? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı DGS tercih kılavuzu yayımlandı m?

Dikey Geçiş sınavı (2024-DGS) sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının hemen ardından iki yıllık önlisans bölümlerinden mezun olan adaylar, önlisans eğitimlerini dört yıllık lisans eğitimine yükseltmek için DGS puanlarına göre tercih yapacak. Bu noktada DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı sorusu yanıt arıyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2024? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı DGS tercih kılavuzu yayımlandı m?

2024 DGS tercih kılavuzu, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gündemde. Adaylar DGS sınav sonuçlarından aldıkları puanlara göre, 4 yıllık üniversite lisans bölümleri için tercihte bulunacak. Bu kapsamda gözler ÖSYM duyurularına çevrildi. Peki, 2024 ÖSYM DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2024? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı DGS tercih kılavuzu yayımlandı m?

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yaptığı duyuruya göre sonuçlar açıklandı.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

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DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2024? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı DGS tercih kılavuzu yayımlandı m?

2024 ÖSYM DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

Adayların, tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekiyor.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2024? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı DGS tercih kılavuzu yayımlandı m?

2024 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme işlemleri için tercihler alınacak. Bu kapsamda tarihler belli olunca haberimizde yer vereceğiz.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2024? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı DGS tercih kılavuzu yayımlandı m?

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak belirlenen tarihlerde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek

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