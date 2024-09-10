Giriş Tarihi: 10.09.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
10:51
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2024? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı DGS tercih kılavuzu yayımlandı m?
Dikey Geçiş sınavı (2024-DGS) sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının hemen ardından iki yıllık önlisans bölümlerinden mezun olan adaylar, önlisans eğitimlerini dört yıllık lisans eğitimine yükseltmek için DGS puanlarına göre tercih yapacak. Bu noktada DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı sorusu yanıt arıyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...