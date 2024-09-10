DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2024? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı DGS tercih kılavuzu yayımlandı m?

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yaptığı duyuruya göre sonuçlar açıklandı.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!