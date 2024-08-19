Giriş Tarihi: 19.08.2024 08:23
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024
08:23
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN? ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı tercihleri ne zaman, DGS tercih kılavuzu açıklandı mı?
DGS tercih tarihleri adaylar tarafından araştırılıyor. DSG 29024 sonuçlarının ÖSYM tarafından ilan edilmesinden sonra tercih kılavuzu ve takvim yayımlanacak. Yayımlanacak olan kılavuzun ardından tarihler netleşecek. Lisans eğitimlerine devam edecekleri okullar için üniversite tercih listesi oluşturacak adaylar YÖK ATLAS taban puanlarını kontrol ediyor. Tercih işlemleri için gözler ÖSYM AİS ekranına çevrildi. Peki; 2024 DGS tercihleri ne zaman, başladı mı, nasıl yapılır? İşte Dikey Geçiş bölümleri ve şartları...