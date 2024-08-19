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Giriş Tarihi: 19.08.2024 08:23 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 08:23

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN? ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı tercihleri ne zaman, DGS tercih kılavuzu açıklandı mı?

DGS tercih tarihleri adaylar tarafından araştırılıyor. DSG 29024 sonuçlarının ÖSYM tarafından ilan edilmesinden sonra tercih kılavuzu ve takvim yayımlanacak. Yayımlanacak olan kılavuzun ardından tarihler netleşecek. Lisans eğitimlerine devam edecekleri okullar için üniversite tercih listesi oluşturacak adaylar YÖK ATLAS taban puanlarını kontrol ediyor. Tercih işlemleri için gözler ÖSYM AİS ekranına çevrildi. Peki; 2024 DGS tercihleri ne zaman, başladı mı, nasıl yapılır? İşte Dikey Geçiş bölümleri ve şartları...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN? ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı tercihleri ne zaman, DGS tercih kılavuzu açıklandı mı?

DGS tercih tarihleri ve kılavuzu sorgulanıyor. Dikey Geçiş Sınavı ardından adaylar tercih tarihlerini merak ediyor. Tercih işlemleri için kılavuzun yayımlanması bekleniyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN? ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı tercihleri ne zaman, DGS tercih kılavuzu açıklandı mı?

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

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DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN? ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı tercihleri ne zaman, DGS tercih kılavuzu açıklandı mı?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
DGS 2024 sınav sonuçları ile yapılacak Dikey Geçiş tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz bir duyuru yapılmadı. Sonuçların açıklanmasının ardından kılavuz yayımlanacak. DGS tercih kılavuzu kapsamında tarihler de belli olacak.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN? ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı tercihleri ne zaman, DGS tercih kılavuzu açıklandı mı?

2024 DGS TABAN PUANLARI VE DİKEY GEÇİŞ BÖLÜMLERİ

2024 DGS taban puanları henüz belli olmadı. Bu sene içerisinde yapılacak tercihler geçtiğimiz yılın puanlarına göre yapılacak.

2023 DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN? ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı tercihleri ne zaman, DGS tercih kılavuzu açıklandı mı?

DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2024 sonrası sınav sonuçlarının adaylarla buluşması ardından dikey geçiş tercihi yapılacak. Öğrencilerin geçebilecekleri programlar DGS kılavuzu ile yayında:

DGS 2024 KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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