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Dibi tutmuş tavaları sakın çöpe atmayın! Sadece 2 malzemeyle tek seferde ayna gibi parlıyor
Giriş Tarihi: 14.11.2026 19:35
Güncelleme Tarihi: 14.11.2026 20:12
Dibi tutmuş tavaları sakın çöpe atmayın! Sadece 2 malzemeyle tek seferde ayna gibi parlıyor
Yemek pişirirken ocağın altını biraz fazla açınca kapkara olan ve ne kadar ovulursa ovulsun çıkmayan tava lekeleri artık kabus olmaktan çıkıyor. Tel süngerle bile geçmeyen yanık kalıntılarını dakikalar içinde söken o pratik yöntem, mutfaktaki en büyük yardımcınız olacak.