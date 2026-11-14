Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yaşam Dibi tutmuş tavaları sakın çöpe atmayın! Sadece 2 malzemeyle tek seferde ayna gibi parlıyor
Giriş Tarihi: 14.11.2026 19:35 Güncelleme Tarihi: 14.11.2026 20:12

Dibi tutmuş tavaları sakın çöpe atmayın! Sadece 2 malzemeyle tek seferde ayna gibi parlıyor

Yemek pişirirken ocağın altını biraz fazla açınca kapkara olan ve ne kadar ovulursa ovulsun çıkmayan tava lekeleri artık kabus olmaktan çıkıyor. Tel süngerle bile geçmeyen yanık kalıntılarını dakikalar içinde söken o pratik yöntem, mutfaktaki en büyük yardımcınız olacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH İNTERNET
  • ABONE OL
Dibi tutmuş tavaları sakın çöpe atmayın! Sadece 2 malzemeyle tek seferde ayna gibi parlıyor

Mutfakta herkesin başına gelebilecek en can sıkıcı kazalardan biri, yemeğin dibinin tutması ve tavanın tabanında katran gibi bir yanık tabakasının oluşmasıdır. Saatlerce suda bekletmek, ağır kimyasallar kullanmak ya da tel süngerle saatlerce ovmak hem yorucu olur hem de tavanın yüzeyini çizerek kullanılamaz hale getirir. Oysa mutfak dolabınızda halihazırda bulunan iki doğal malzemenin tepkimesiyle, hiç güç harcamadan yanmış tavanızı ilk günkü parlaklığına kavuşturabilirsiniz.

Dibi tutmuş tavaları sakın çöpe atmayın! Sadece 2 malzemeyle tek seferde ayna gibi parlıyor

KARBONAT VE BEYAZ SİRKE MUCİZESİ NASIL UYGULANIR?

Yanmış yağ ve yemek kalıntılarını çözmenin en etkili yolu, karbonatın aşındırmadan temizleyen yapısını beyaz sirkenin asidik gücüyle birleştirmektir. İlk olarak tavanın tabanını tamamen kaplayacak kadar su doldurun ve içerisine bir çay bardağı beyaz sirke ekleyin. Karışımı ocağa alıp kaynamaya bırakın.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dibi tutmuş tavaları sakın çöpe atmayın! Sadece 2 malzemeyle tek seferde ayna gibi parlıyor

Su kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın ve içerisine iki yemek kaşığı karbonat ilave edin. Oluşan köpürme, tava yüzeyine yapışan yanık tabakasını alttan kaldırarak yumuşatacaktır. Karışım ılındıktan sonra suyu döküp yumuşak bir süngerle hafifçe silmeniz, tüm kirin kendiliğinden akıp gitmesi için yeterlidir.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dibi tutmuş tavaları sakın çöpe atmayın! Sadece 2 malzemeyle tek seferde ayna gibi parlıyor

İNATÇI LEKELER İÇİN BULAŞIK MAKİNESİ TABLETİ YÖNTEMİ

Eğer yanık tabakası çok kalınsa ve uzun süre beklemişse bulaşık makinesi tableti devreye girer. Tavanın içine bir miktar sıcak su koyun ve içerisine bir adet bulaşık makinesi tableti atarak erimesini bekleyin. Tabletin içindeki yoğun yağ çözücü enzimler, yüzeye zarar vermeden karbonlaşmış kalıntıları parçalar. Yaklaşık yarım saat beklettikten sonra bir tahta kaşık yardımıyla yumuşayan kalıntıları sıyırıp durulayabilirsiniz.

Dibi tutmuş tavaları sakın çöpe atmayın! Sadece 2 malzemeyle tek seferde ayna gibi parlıyor

KAYA TUZU VE PATATES İLE ÇİZMEDEN TEMİZLİK

Özellikle döküm veya çelik tavaların yüzeyini korumak için kimyasal yerine mekanik ama nazik bir peeling yöntemi tercih edilebilir. Yanmış tavanın tabanına bolca iri taneli kaya tuzu serpin. Ortadan ikiye kestiğiniz çiğ bir patatesin kesik kısmını tuzun üzerine bastırarak dairesel hareketlerle ovun. Patatesin içerisindeki oksalik asit ve nişasta, tuz kristalleriyle birleşerek yanık tabakasını yüzeyi çizmeden söker.

Dibi tutmuş tavaları sakın çöpe atmayın! Sadece 2 malzemeyle tek seferde ayna gibi parlıyor

TAVA YÜZEYİNİ KORUMAK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Temizlik sırasında yapılan en büyük hata, sıcak tavayı doğrudan soğuk suyun altına tutmaktır. Bu ani ısı değişimi metalin genleşip büzülmesine, dolayısıyla tavanın tabanının yamulmasına ve yapışmaz kaplamanın dökülmesine yol açar.

Dibi tutmuş tavaları sakın çöpe atmayın! Sadece 2 malzemeyle tek seferde ayna gibi parlıyor

Ayrıca teflon ve granit gibi hassas yüzeylerde kesinlikle bulaşık teli veya sert kimyasal yağ çözücüler kullanılmamalı; temizlik sonrası tava mutlaka kurulanarak kaldırılmalıdır.

Dibi tutmuş tavaları sakın çöpe atmayın! Sadece 2 malzemeyle tek seferde ayna gibi parlıyor
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA