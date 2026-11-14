Dibi tutmuş tavaları sakın çöpe atmayın! Sadece 2 malzemeyle tek seferde ayna gibi parlıyor

Mutfakta herkesin başına gelebilecek en can sıkıcı kazalardan biri, yemeğin dibinin tutması ve tavanın tabanında katran gibi bir yanık tabakasının oluşmasıdır. Saatlerce suda bekletmek, ağır kimyasallar kullanmak ya da tel süngerle saatlerce ovmak hem yorucu olur hem de tavanın yüzeyini çizerek kullanılamaz hale getirir. Oysa mutfak dolabınızda halihazırda bulunan iki doğal malzemenin tepkimesiyle, hiç güç harcamadan yanmış tavanızı ilk günkü parlaklığına kavuşturabilirsiniz.