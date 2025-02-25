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Haberler Yaşam Dikiz aynasını kırdığı için öldürülmeye ezilen motosikletliden açıklama: "Beni öldürmeye çalıştı..."
Giriş Tarihi: 25.02.2025 17:54 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 17:54

Dikiz aynasını kırdığı için öldürülmeye ezilen motosikletliden açıklama: "Beni öldürmeye çalıştı..."

Pendik'te meydana gelen korkunç olayda, motosikleti ile ilerleyen Fatih Ferah ile bir taksi sürücüsü arasında seyir halindeyken tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Ferah, taksinin dikiz aynasını kırdı. Durum üzerine cinnet getiren sürücü, aracı motosikletin üzerine sürerek park halindeki vince sıkıştırdı. Ferah ağır yaralanırken, yakalanan sürücü gözaltına alınıp tutuklandı. Öte yandan Fatih Ferah, adliye önünde durum hakkında açıklama yaptı. "Beni öldürmeye çalıştı…"

AA
Dikiz aynasını kırdığı için öldürülmeye ezilen motosikletliden açıklama: Beni öldürmeye çalıştı...

Fatih Ferah, avukatıyla birlikte geldiği Anadolu Adalet Sarayı önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sosyal medyada kendisine ve kuryelere olumsuz yorumlar yapıldığı için açıklama yapmak istediğini söyledi.

Dikiz aynasını kırdığı için öldürülmeye ezilen motosikletliden açıklama: Beni öldürmeye çalıştı...

Olayın öncesinde otomobil sürücüsünün başka bir motosiklet sürücüsüyle münakaşaya girdiğini görmesi üzerine onları sakinleştirmek üzere olaya dahil olduğunu ifade eden Ferah, tarafları sakinleştirmeye çalışırken şüphelinin, motoruna arkadan temasta bulunduğunu belirtti.

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Dikiz aynasını kırdığı için öldürülmeye ezilen motosikletliden açıklama: Beni öldürmeye çalıştı...

Ferah, bu sırada sağ ayağının tampona sıkıştığını, bunun üzerine motorunu hafif ileri aldığını anlatarak, "Şahıs aracını üzerime sürmeye devam etti ve motorumu devirdi. Derdini sormak için aşağı indiğimde motoruma şiddetle çarparak olay yerinden kaçtı." dedi. Sonrasında şüphelinin camına yanaşarak tutanak tutmaları gerektiğini ve aracına zarar verdiğini güzel bir şekilde ifade ettiğini kaydeden Ferah, "Şahıs küfür ederek camını kapattı.

Dikiz aynasını kırdığı için öldürülmeye ezilen motosikletliden açıklama: Beni öldürmeye çalıştı...

O anlık sinirle onu durdurmak için yapmamam gereken bir hareketi yaptım ve aynasını kırdım. Ondan sonra şahıs böyle bir şeye kalkıştı. Beni öldürmeye çalıştı. Şikayetçiyim. En ağır cezayı almasını istiyorum. 9 kaburga kemiğimde kırığım var, sol kolumda lif yırtığı var, nefes almakta bile güçlük çekiyorum.

Dikiz aynasını kırdığı için öldürülmeye ezilen motosikletliden açıklama: Beni öldürmeye çalıştı...

Uzun bir tedavi sürecim olacak. Akciğerim sönük, karaciğerimde yırtık var. Ayakta durmakta da güçlük çekiyorum." şeklinde konuştu. Ferah'ın avukatı Haydar Uysal ise dosyanın soruşturma aşamasında olduğunu belirterek, şüphelinin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması gerektiğini dile getirdi.

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