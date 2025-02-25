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Dikiz aynasını kırdığı için öldürülmeye ezilen motosikletliden açıklama: "Beni öldürmeye çalıştı..."
Giriş Tarihi: 25.02.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
17:54
Dikiz aynasını kırdığı için öldürülmeye ezilen motosikletliden açıklama: "Beni öldürmeye çalıştı..."
Pendik'te meydana gelen korkunç olayda, motosikleti ile ilerleyen Fatih Ferah ile bir taksi sürücüsü arasında seyir halindeyken tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Ferah, taksinin dikiz aynasını kırdı. Durum üzerine cinnet getiren sürücü, aracı motosikletin üzerine sürerek park halindeki vince sıkıştırdı. Ferah ağır yaralanırken, yakalanan sürücü gözaltına alınıp tutuklandı. Öte yandan Fatih Ferah, adliye önünde durum hakkında açıklama yaptı. "Beni öldürmeye çalıştı…"