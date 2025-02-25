Dikiz aynasını kırdığı için öldürülmeye ezilen motosikletliden açıklama: "Beni öldürmeye çalıştı..."

O anlık sinirle onu durdurmak için yapmamam gereken bir hareketi yaptım ve aynasını kırdım. Ondan sonra şahıs böyle bir şeye kalkıştı. Beni öldürmeye çalıştı. Şikayetçiyim. En ağır cezayı almasını istiyorum. 9 kaburga kemiğimde kırığım var, sol kolumda lif yırtığı var, nefes almakta bile güçlük çekiyorum.