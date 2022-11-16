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Haberler Yaşam Dilan Çiçek Deniz ile sevgilisi Thor Saevarsson ayrıldı mı? Thor Saevarsson kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında?
Giriş Tarihi: 16.11.2022 11:29 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 11:33

Dilan Çiçek Deniz ile sevgilisi Thor Saevarsson ayrıldı mı? Thor Saevarsson kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında?

27 yaşındaki ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sadece kariyeriyle değil son dönemde sevgilisi Thor ile aldığı evlilik kararıyla da çok konuşulmuştu. İkilinin kısa sürede nikah masasına oturması beklenirken çiftten şoke eden bir ayrılık haberi geldi. Bu noktada "Dilan Çiçek Deniz ile sevgilisi Thor Saevarsson ayrıldı mı, kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında?" soruları yanıt aramaya başladı. Güzel oyuncu ve İzlandalı sevgilisinin kıskançlık nedeniyle yollarını ayırdığı iddia edildi. Peki, Dilan Çiçek Deniz ile sevgilisi Thor Saevarsson ayrıldı mı, kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında? İşte o detaylar.

Dilan Çiçek Deniz ile sevgilisi Thor Saevarsson ayrıldı mı? Thor Saevarsson kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında?

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile bir süredir beraberlik yaşıyordu. Geçtiğimiz aylarda Dilan Çiçek Deniz ve Thor'un evleneceği konuşulurken ikilinin ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki, Dilan Çiçek Deniz ile sevgilisi Thor Saevarsson ayrıldı mı Thor Saevarsson kimdir? İşte detaylar.

Dilan Çiçek Deniz ile sevgilisi Thor Saevarsson ayrıldı mı? Thor Saevarsson kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında?

27 yaşındaki ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sadece kariyeriyle değil aynı zamanda özel hayatıyla dikkat çekiyor. Dilan Çiçek Deniz, geçen yazdan beri İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile aşk yaşıyor.

ÇİFTİN EVLENECEĞİ KONUŞULUYORDU

Geçtiğimiz aylarda nişanlanan çiftin evleneceği konuşuluyordu.Ancak çiftten şaşırtan bir karar geldi ve çift ayrıldı. Sebep olarak ise reklam yönetmeni Thor'un kıskançlık krizleri olarak ileri sürüldü.

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Dilan Çiçek Deniz ile sevgilisi Thor Saevarsson ayrıldı mı? Thor Saevarsson kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında?

Instagram hesabını aktif olarak kullanan genç oyuncu, cesur pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

"HER ADIMDA YANIMDA"

Bir dergiye röportaj veren ünlü oyuncu, nişanlısını anlattı. Deniz, "Çok zeki, şefkatli ve sevgisini gösteren bir adam. Her adımımda yanımda. İlişkilerde sizi aşağı çekmeyen birini bulmak çok zor" ifadelerini kullandı.

Dilan Çiçek Deniz ile sevgilisi Thor Saevarsson ayrıldı mı? Thor Saevarsson kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında?

Dilan Çiçek Deniz'in üç çocuk babası olan İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile ilişkisi dolu dizgin devam ediyor. Deniz, geçen Aralık ayında sevgilisinden evlenme teklifi almıştı.Geçen ay boşanan Thor Saevarsson 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde Dilan Çiçek Deniz'e büyük bir jest yapmıştı.

Dilan Çiçek Deniz ile sevgilisi Thor Saevarsson ayrıldı mı? Thor Saevarsson kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında?

Saevarsson daha önce reklam filmi çektiği köprünün yayalara açık olduğunu sandığı için Deniz ile seyir halinde oldukları aracı birden durdurmuştu. Sevgilisini dışarı davet edip evlenme teklif etmişti. "Evet" cevabını alınca da 230 bin TL'lik yüzüğü parmağına takmıştı.Thor Saevarsson ve Dilan Çiçek Deniz, bu yaz sonu evlenme kararı almışlardı.

Ancak düğün, Dilan Çiçek Deniz'in işleri nedeniyle iptal olmuştu.

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