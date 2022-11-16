Haberler Yaşam Dilan Çiçek Deniz ile sevgilisi Thor Saevarsson ayrıldı mı? Thor Saevarsson kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında?

Giriş Tarihi: 16.11.2022 11:29 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 11:33

Dilan Çiçek Deniz ile sevgilisi Thor Saevarsson ayrıldı mı? Thor Saevarsson kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında?

27 yaşındaki ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sadece kariyeriyle değil son dönemde sevgilisi Thor ile aldığı evlilik kararıyla da çok konuşulmuştu. İkilinin kısa sürede nikah masasına oturması beklenirken çiftten şoke eden bir ayrılık haberi geldi. Bu noktada "Dilan Çiçek Deniz ile sevgilisi Thor Saevarsson ayrıldı mı, kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında?" soruları yanıt aramaya başladı. Güzel oyuncu ve İzlandalı sevgilisinin kıskançlık nedeniyle yollarını ayırdığı iddia edildi. Peki, Dilan Çiçek Deniz ile sevgilisi Thor Saevarsson ayrıldı mı, kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında? İşte o detaylar.