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Dilan-Engin Polat çiftinin park kavgasında yeni gelişme! Komşuları o günü anlattı: Bana küfür etmeye başladı
Giriş Tarihi: 14.06.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
12:15
Dilan-Engin Polat çiftinin park kavgasında yeni gelişme! Komşuları o günü anlattı: Bana küfür etmeye başladı
Dilan ve Engin Polat çiftinin komşularıyla ettikleri park kavgasında yeni detaylar ortaya çıktı. Müşteki komşu Esra A., duruşmada, Engin Polat'ın tekme atarak kapıyı açtığını ve sonrasında eve birkaç kişinin daha girdiğini ifade etti. Müşteki Metin Serhat A. ise Dilan Polat'ın tehdit içerikli bir söz söylemediğini ve sadece küfür ettiğini söyledi.