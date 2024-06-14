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Haberler Yaşam Dilan-Engin Polat çiftinin park kavgasında yeni gelişme! Komşuları o günü anlattı: Bana küfür etmeye başladı
Giriş Tarihi: 14.06.2024 11:50 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 12:15

Dilan-Engin Polat çiftinin park kavgasında yeni gelişme! Komşuları o günü anlattı: Bana küfür etmeye başladı

Dilan ve Engin Polat çiftinin komşularıyla ettikleri park kavgasında yeni detaylar ortaya çıktı. Müşteki komşu Esra A., duruşmada, Engin Polat'ın tekme atarak kapıyı açtığını ve sonrasında eve birkaç kişinin daha girdiğini ifade etti. Müşteki Metin Serhat A. ise Dilan Polat'ın tehdit içerikli bir söz söylemediğini ve sadece küfür ettiğini söyledi.

İHA
Dilan-Engin Polat çiftinin park kavgasında yeni gelişme! Komşuları o günü anlattı: Bana küfür etmeye başladı

Dilan Polat ve Engin Polat çifti 2 Haziran 2023 tarihinde komşularıyla ettiği park kavgasının ardından komşu Metin A. Polat çiftinden şikayetçi oldu.

Dilan-Engin Polat çiftinin park kavgasında yeni gelişme! Komşuları o günü anlattı: Bana küfür etmeye başladı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, sanık Dilan Polat hakkında 'Hakaret', 'Basit yaralama' ve 'Tehdit' suçlarından 8 yıl 4 aya kadar, sanık Engin Polat'ın ise 'Hakaret', 'Basit yaralama', 'Tehdit' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 11 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

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Dilan-Engin Polat çiftinin park kavgasında yeni gelişme! Komşuları o günü anlattı: Bana küfür etmeye başladı

Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Dilan ve Engin Polat katılmazken, müşteki Metin Serhat A. ve Esra A. ise duruşmaya katıldı. Taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Dilan-Engin Polat çiftinin park kavgasında yeni gelişme! Komşuları o günü anlattı: Bana küfür etmeye başladı

"ENGİN POLAT TEKME ATARAK KAPIYI AÇTI, DİLAN POLAT BAĞIRMAYA BAŞLADI"

Duruşmada söz verilen müşteki Esra A., "Konut dokunulmazlığı ihlalinde sadece Engin Polat değil daha fazla kişi vardı. O gün eşimin doğum günüydü. Evimize döndüğümüzde sanıklar için gelen araçlar nedeniyle yol doluydu. Bizde aracımızı bırakabileceğimiz en yakın yere bıraktık.

Polat çiftiyle mahkemelik olan komşular olay gününü anlattı | Video

Dilan-Engin Polat çiftinin park kavgasında yeni gelişme! Komşuları o günü anlattı: Bana küfür etmeye başladı

Sonra kapı çaldı ve eşim kapıyı açtı. Bizden aracımızı çekmemizi istediler. Eşim arabayı çekmek için evden çıktı. Dışarıdan bağırma sesleri duydum. Site güvenliğini aradım yardım istedim. Engin Polat, kapımıza vurdu ancak kapı açılmayınca tekme atarak kapıyı açtı. Sonrasında eve bir kaç kişi daha girdi. En son Dilan Polat geldi, bağırmaya başladı. Şikayetimi geri çekiyorum." dedi.

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