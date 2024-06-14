Dilan-Engin Polat çiftinin park kavgasında yeni gelişme! Komşuları o günü anlattı: Bana küfür etmeye başladı

"ENGİN POLAT TEKME ATARAK KAPIYI AÇTI, DİLAN POLAT BAĞIRMAYA BAŞLADI"

Duruşmada söz verilen müşteki Esra A., "Konut dokunulmazlığı ihlalinde sadece Engin Polat değil daha fazla kişi vardı. O gün eşimin doğum günüydü. Evimize döndüğümüzde sanıklar için gelen araçlar nedeniyle yol doluydu. Bizde aracımızı bırakabileceğimiz en yakın yere bıraktık.

Polat çiftiyle mahkemelik olan komşular olay gününü anlattı | Video