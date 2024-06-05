Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Dilan Polat cezaevinden çıktı mı? Bircan Bali’nin iddialarına başsavcılıktan açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 05.06.2024 21:17 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 21:17

Dilan Polat cezaevinden çıktı mı? Bircan Bali’nin iddialarına başsavcılıktan açıklama geldi!

Fenomen Dilan Polat, eşi Engin Polat ile birlikte kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklandı. Son olarak cezaevinde kendini yaralayan ve psikolojik tedavi gören Dilan Polat ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Televizyon sunucu Bircan Bali'nin "Dilan Polat 2 aydır cezaevinde değil" sözleri üzerine soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Dilan Polat cezaevinden çıktı mı? Bircan Bali’nin iddialarına başsavcılıktan açıklama geldi!

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, eşi Engin Polat ile birlikte MASAK incelemesine takıldı.

Dilan Polat cezaevinden çıktı mı? Bircan Bali’nin iddialarına başsavcılıktan açıklama geldi!

Lüks yaşantısı, gösterişli hayatı ve pahalı otomobilleri ile gündemden düşmeyen Dilan Polat'ın "Günde 750 bin TL harcıyorum" sözleri sonrası hakkında soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dilan Polat cezaevinden çıktı mı? Bircan Bali’nin iddialarına başsavcılıktan açıklama geldi!

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından gözaltına alınan Polat çifti, tutuklandı. Son dönemde cezaevinde kendini yaralayan Dilan Polat'ın tedavisi sonrası yeniden cezaevine götürülmesiyle yeni iddialar ortaya atıldı.

Dilan Polat cezaevinden çıktı mı? Bircan Bali’nin iddialarına başsavcılıktan açıklama geldi!

İKİ AYDIR CEZAEVİNDE DEĞİL... ÇOCUKLARIYLA GÖRÜŞÜYOR...

Televizyon programı sunucusu Bircan Bali, bugünkü yayında Dilan Polat'ın iki aydır cezaevinde bulunmadığı ve çocuklarıyla görüştüğü iddiasını ortaya attı!

Dilan Polat cezaevinden çıktı mı? Bircan Bali’nin iddialarına başsavcılıktan açıklama geldi!

BAŞSAVCILIK'TAN İDDİALAR HAKKINDA AÇIKLAMA GELDİ

Bircan Bali'nin bu iddiaları sonrası Polatlar soruşturmasını yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili açıklama yaptı.

SON DAKİKA