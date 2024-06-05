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Dilan Polat cezaevinden çıktı mı? Bircan Bali’nin iddialarına başsavcılıktan açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 05.06.2024 21:17
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
21:17
Dilan Polat cezaevinden çıktı mı? Bircan Bali’nin iddialarına başsavcılıktan açıklama geldi!
Fenomen Dilan Polat, eşi Engin Polat ile birlikte kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklandı. Son olarak cezaevinde kendini yaralayan ve psikolojik tedavi gören Dilan Polat ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Televizyon sunucu Bircan Bali'nin "Dilan Polat 2 aydır cezaevinde değil" sözleri üzerine soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.