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Dilan Polat gibi Adnan Oktar da AVM tutkunu çıktı! AVM’de 200 bin lira harcamadan çıkmazdı
Giriş Tarihi: 23.02.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
11:33
Dilan Polat gibi Adnan Oktar da AVM tutkunu çıktı! AVM’de 200 bin lira harcamadan çıkmazdı
Adnan Oktar'ın, 'Bazen bir AVM'de günlük 750 bin lira harcıyorum' açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken ve bu açıklamadan kısa bir süre sonra tutuklanan Dilan Polat gibi AVM'lerde yüksek miktarda para harcama tutkusu olduğu ortaya çıktı. Oktar örgütüyle ilgili hazırlanan bin sayfalık iddianamede itirafçı ve şikayetçiler verdikleri ifadelerde, Oktar'ın bundan yaklaşık 8 yıl önce AVM'lere her gittiğinde en az 200 bin liralık harcama yapmadan ayrılmadığını dile getirdi. Oktar'ın bu yolla, kendi gücünü göstermeyi ve bunun halk arasında yayılmasını sağlamayı amaçladığına dikkat çekildi.