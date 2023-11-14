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Dilan Polat saldırı ihtimaline karşı oraya alındı! Ortada çok büyük para var günde 30 avukat…
Giriş Tarihi: 14.11.2023 09:58
Güncelleme Tarihi: 14.11.2023
09:58
Dilan Polat saldırı ihtimaline karşı oraya alındı! Ortada çok büyük para var günde 30 avukat…
Cezaevine giren Dilan Polat'ın, çocuklarından biriyle görüştüğü ortaya çıktı. Saldırı ihtimaline karşı 16 kişilik koğuşta 5 kişi kaldıkları vurgulandı. Gazeteci Emrullah Erdinç ise 'günde 30 avukat' iddiasını ortaya attı. İşte haberin detayları