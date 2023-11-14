Dilan Polat saldırı ihtimaline karşı oraya alındı! Ortada çok büyük para var günde 30 avukat…

SALDIRI OLABİLİR DİYE...

Farklı koğuşlarda herhangi bir saldırı, para isteme durumu olabilir diye birlikte kalıyorlar. Onlar avluya çıkacakları saat diliminde diğer mahkumlarla yan yana gelinmemesine özen gösteriliyor. Ayrı bir alanda dolaşıyorlar.