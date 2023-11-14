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Haberler Yaşam Dilan Polat saldırı ihtimaline karşı oraya alındı! Ortada çok büyük para var günde 30 avukat…
Giriş Tarihi: 14.11.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 09:58

Dilan Polat saldırı ihtimaline karşı oraya alındı! Ortada çok büyük para var günde 30 avukat…

Cezaevine giren Dilan Polat'ın, çocuklarından biriyle görüştüğü ortaya çıktı. Saldırı ihtimaline karşı 16 kişilik koğuşta 5 kişi kaldıkları vurgulandı. Gazeteci Emrullah Erdinç ise 'günde 30 avukat' iddiasını ortaya attı. İşte haberin detayları

Dilan Polat saldırı ihtimaline karşı oraya alındı! Ortada çok büyük para var günde 30 avukat…

Dilan Polat ve Engin Polat, tutuklandı. Süreci yakından takip eden gazeteci Emrullah Erdinç, Dilan Polat'ın hapishane hayatına dair detaylar paylaştı.

Dilan Polat saldırı ihtimaline karşı oraya alındı! Ortada çok büyük para var günde 30 avukat…

Erdinç, katıldığı bir magazin programında şu açıklamaları yaptı: Dilan Polat'ın yanına kardeşi Sinem Sıla Doğu ve aynı dosyadan tutuklanan Nilgül Yılmaz verilerek ayrı koğuşa alındı. 16 kişilik koğuşta 5 kişi kalıyorlar.

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Dilan Polat saldırı ihtimaline karşı oraya alındı! Ortada çok büyük para var günde 30 avukat…

SALDIRI OLABİLİR DİYE...
Farklı koğuşlarda herhangi bir saldırı, para isteme durumu olabilir diye birlikte kalıyorlar. Onlar avluya çıkacakları saat diliminde diğer mahkumlarla yan yana gelinmemesine özen gösteriliyor. Ayrı bir alanda dolaşıyorlar.

Dilan Polat saldırı ihtimaline karşı oraya alındı! Ortada çok büyük para var günde 30 avukat…

Dilan'ın açık görüş hakkı da var, bir çocuğuyla açık görüşe katılmış. Onun dışında 3 kişiyle de görüşebilir. İsmini kendisi yazdırıyor.

Dilan Polat saldırı ihtimaline karşı oraya alındı! Ortada çok büyük para var günde 30 avukat…

Eşiyle görüşmesi söz konusu değil. İleride isterlerse onayla, görüşebilirler, ancak başvuru ile. İki tarafında dilekçe vermesi lazım ama telefonla görüşme hakları var.

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