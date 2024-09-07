Dilan Polat şımarıklığı! Engin Polat’ın tepki çeken tahliyesi: İnsanları sinir etmekte ısrarcılar…

SAVCININ KARARA İTİRAZINA RET

Tahliye kararına İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Ancak talep mahkemece reddedildi. Mahkeme, soruşturmada tanık olarak ifade veren isimlerin mahkemece dinlenmesine de karar verdi. Öte yandan mahkeme, yasadışı bahis lideri olarak bilinen Derkan Başer'in de aralarında bulunduğu ve İstanbul Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 'yasa dışı bahis organizasyonu' davası ile bu davanın birleştirilmesi önerisinde bulundu.