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Giriş Tarihi: 07.09.2024 12:14 Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 12:15

Dilan Polat şımarıklığı! Engin Polat'ın tepki çeken tahliyesi: İnsanları sinir etmekte ısrarcılar…

Dilan Polat'ın ardından dün de eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi. Ancak sosyal medyada bu tahliyelere tepkiler geldi. Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok da bugünkü yazısında bu konuyu ele aldı. "Ancak tepkilere bakılırsa kamuoyunda adaletin tesis edildiğine dair bir kanaat yok. Bu olaydan ders çıkaranı da ara ki bulasın." diyen Altınok yazısında şu ifadeleri kullandı: "Tahliyelerin ardından yaptıkları paylaşımlarda "Bonnie ve Clyde" pozları verip "enercii" diye şımarıkça kulakları tırmalamakta, insanları sinir etmekte ısrarcı olmaları başlarının beladan kurtulmayacağının göstergesi."

Dilan Polat şımarıklığı! Engin Polat’ın tepki çeken tahliyesi: İnsanları sinir etmekte ısrarcılar…

Engin ve Dilan Polat ile yakınlarının da aralarında bulunduğu 28 sanığın, 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği davada mahkeme ara kararını açıkladı. Duruşmaya Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Dilan Polat şımarıklığı! Engin Polat’ın tepki çeken tahliyesi: İnsanları sinir etmekte ısrarcılar…

'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve '7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından tutuklu olan Engin Polat, babası Sezgin Polat ve kardeşi Kürşat Polat cezaevinden ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

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Dilan Polat şımarıklığı! Engin Polat’ın tepki çeken tahliyesi: İnsanları sinir etmekte ısrarcılar…

TÜM SANIKLARA TAHLİYE
Mahkeme, Engin Polat, babası Sezgin Polat ve kardeşi Kürşat Polat ile muhasebecileri Ahmet Gün'ün tutuklulukta geçirdiği süre, mevcut delil durumu gibi gerekçelerle tahliyelerine hükmetti. Mahkeme, 10 aydır tutuklu bulunan sanıklar için yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

Dilan Polat şımarıklığı! Engin Polat’ın tepki çeken tahliyesi: İnsanları sinir etmekte ısrarcılar…

Sanıkların tüm mal varlıkları hakkında konulan tedbirin kaldırılması talebini reddeden mahkeme, sadece emekli maaşlarındaki kısıtın kaldırılmasına hükmetti. Sanıklar hakkında yurt dışındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına karar veren mahkeme, imza atma şeklindeki adli kontrolleri kaldırdı.

Dilan Polat şımarıklığı! Engin Polat’ın tepki çeken tahliyesi: İnsanları sinir etmekte ısrarcılar…

SAVCININ KARARA İTİRAZINA RET
Tahliye kararına İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Ancak talep mahkemece reddedildi. Mahkeme, soruşturmada tanık olarak ifade veren isimlerin mahkemece dinlenmesine de karar verdi. Öte yandan mahkeme, yasadışı bahis lideri olarak bilinen Derkan Başer'in de aralarında bulunduğu ve İstanbul Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 'yasa dışı bahis organizasyonu' davası ile bu davanın birleştirilmesi önerisinde bulundu.

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