Giriş Tarihi: 07.09.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024
12:15
Dilan Polat şımarıklığı! Engin Polat'ın tepki çeken tahliyesi: İnsanları sinir etmekte ısrarcılar…
Dilan Polat'ın ardından dün de eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi. Ancak sosyal medyada bu tahliyelere tepkiler geldi. Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok da bugünkü yazısında bu konuyu ele aldı. "Ancak tepkilere bakılırsa kamuoyunda adaletin tesis edildiğine dair bir kanaat yok. Bu olaydan ders çıkaranı da ara ki bulasın." diyen Altınok yazısında şu ifadeleri kullandı: "Tahliyelerin ardından yaptıkları paylaşımlarda "Bonnie ve Clyde" pozları verip "enercii" diye şımarıkça kulakları tırmalamakta, insanları sinir etmekte ısrarcı olmaları başlarının beladan kurtulmayacağının göstergesi."