Giriş Tarihi: 19.08.2024 14:28
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024
14:28
SON DAKİKA: Dilan Polat tahliye mi oldu, serbest mi bırakıldı? Dilan Polat cezaevinden çıktı mı?
Son dakika Dilan Polat tahliye mi oldu? Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlardan yargılanan Dilan Polat tahliye mi edildi sorusu merak ediliyor.Engin Polat'ın annesi Şükran Polat'ın paylaşımı kafa karışılıklığına neden olurken mahkeme Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi. İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Sağlık sorunları nedeniyle tahliye talep edilse de karar çıkmamıştı. Peki, Dilan Polat tahliye mi oldu, serbest mi kaldı? Dilan Polat cevzaevinden çıkıyor mu?