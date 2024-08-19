SON DAKİKA: Dilan Polat tahliye mi oldu, serbest mi bırakıldı? Dilan Polat cezaevinden çıktı mı?

Dilan Polat'ın tahliye haberi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Birçok suçtan yargılanan Polat'ın uzun süredir devam eden tutukluluğunun kayınvalidesi Şükran Polat2ın paylaşımıyla son bulduğu ilan edildi. Mahkemede dilan Polat için tahliye kararı çıktı. Peki, Dilan Polat cezaevinden çıkıyor mu?