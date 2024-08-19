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Giriş Tarihi: 19.08.2024 14:28 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 14:28

SON DAKİKA: Dilan Polat tahliye mi oldu, serbest mi bırakıldı? Dilan Polat cezaevinden çıktı mı?

Son dakika Dilan Polat tahliye mi oldu? Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlardan yargılanan Dilan Polat tahliye mi edildi sorusu merak ediliyor.Engin Polat'ın annesi Şükran Polat'ın paylaşımı kafa karışılıklığına neden olurken mahkeme Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi. İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Sağlık sorunları nedeniyle tahliye talep edilse de karar çıkmamıştı. Peki, Dilan Polat tahliye mi oldu, serbest mi kaldı? Dilan Polat cevzaevinden çıkıyor mu?

SON DAKİKA: Dilan Polat tahliye mi oldu, serbest mi bırakıldı? Dilan Polat cezaevinden çıktı mı?

Dilan Polat'ın tahliye haberi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Birçok suçtan yargılanan Polat'ın uzun süredir devam eden tutukluluğunun kayınvalidesi Şükran Polat2ın paylaşımıyla son bulduğu ilan edildi. Mahkemede dilan Polat için tahliye kararı çıktı. Peki, Dilan Polat cezaevinden çıkıyor mu?

SON DAKİKA: Dilan Polat tahliye mi oldu, serbest mi bırakıldı? Dilan Polat cezaevinden çıktı mı?

DİLAN POLAT TAHLİYE Mİ OLDU?
Tutuklama sonrası Polat ailesi cezaevindeki hayatlarıyla gündemdeydi. Sıla Doğu tahliye olsa da Dilan Polat'ın tutukluluğu devam ediyordu.

Sağlık sorunları yaşayan ve kendine zarar veren Dilan Polat'ın tahliyesi talep edilse de mahkemeden karar çıkmamıştı.

Ancak gelen son dakika haberlerine göre Dilan Polat tahliye edildi. Engin Polat'ın annesi Şükran Polat tahliye haberini paylaşarak "Şükürler olsun" dedi.

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SON DAKİKA: Dilan Polat tahliye mi oldu, serbest mi bırakıldı? Dilan Polat cezaevinden çıktı mı?

Polat ailesinin gelini, Engin Polat'ın kardeşi Alper Kürşat Polat'ın nişanlısı Hazal Erdoğan da sosyal medyadan Dilan Polat'ın tahliye olduğunu duyurdu.

SON DAKİKA: Dilan Polat tahliye mi oldu, serbest mi bırakıldı? Dilan Polat cezaevinden çıktı mı?

SAVCILIK TUTUKSUZ YARGILANMASINA KARAR VERDİ!

"Son aylık tutukluluk değerlendirmesine itiraz eden avukat Sevinç Horoz'un dilekçesini değerlendiren üst mahkeme Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi"

SON DAKİKA: Dilan Polat tahliye mi oldu, serbest mi bırakıldı? Dilan Polat cezaevinden çıktı mı?
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