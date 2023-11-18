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Dilan Polat ve Engin Polat davasında flaş! Ahmet Gün: 80 milyon TL'yi görünce...
Giriş Tarihi: 18.11.2023 22:33
Güncelleme Tarihi: 18.11.2023
22:45
Dilan Polat ve Engin Polat ailesi soruşturmasında etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen ailenin hem avukatı, hem de muhasebe işlerine bakan Ahmet Gün'ün ifadesi ortaya çıktı. Ahmet Gün savcılık ifadesinde, "Burada mal karşılığı olmayan yüklü miktarda para girişi olmaktadır. Bu paranın kaynağının da bahis ya da başka bir kara para aklama olabileceğini şüpheleniyorum ancak bunlar analiz sonucu ortaya çıkacak şeylerdir. Yani iptal edilen faturalar karşılığında bu şirketlerin hesabına giren kaynağı belirsiz yüklü miktarda para hareketi bulunmaktadır" dedi.