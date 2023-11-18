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Haberler Yaşam Dilan Polat ve Engin Polat davasında flaş! Ahmet Gün: 80 milyon TL'yi görünce...
Giriş Tarihi: 18.11.2023 22:33 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 22:45

Dilan Polat ve Engin Polat davasında flaş! Ahmet Gün: 80 milyon TL'yi görünce...

Dilan Polat ve Engin Polat ailesi soruşturmasında etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen ailenin hem avukatı, hem de muhasebe işlerine bakan Ahmet Gün'ün ifadesi ortaya çıktı. Ahmet Gün savcılık ifadesinde, "Burada mal karşılığı olmayan yüklü miktarda para girişi olmaktadır. Bu paranın kaynağının da bahis ya da başka bir kara para aklama olabileceğini şüpheleniyorum ancak bunlar analiz sonucu ortaya çıkacak şeylerdir. Yani iptal edilen faturalar karşılığında bu şirketlerin hesabına giren kaynağı belirsiz yüklü miktarda para hareketi bulunmaktadır" dedi.

DHA
Dilan Polat ve Engin Polat davasında flaş! Ahmet Gün: 80 milyon TL’yi görünce...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.

Dilan Polat ve Engin Polat davasında flaş! Ahmet Gün: 80 milyon TL’yi görünce...

Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Anadolu Adliyesine sevk edilmişti. Toplam 19 saat süren işlemlerin ardından 18 şüpheliden aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat'ın olduğu 12 kişi tutuklanırken 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Dilan Polat ve Engin Polat davasında flaş! Ahmet Gün: 80 milyon TL’yi görünce...

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 2 şüpheli daha tutuklanmıştı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 14 olmuş; 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Polat ailesi soruşturmasında en kritik isimlerden olan ve ailenin hem muhasebe işlerine bakan hem de avukatlığını yapan Ahmet Gün 5 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ahmet Gün geçtiğimiz günlerde savcıya ifade vererek etkin pişmanlıktan faydalanmak istemişti. Etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen ve sonraki aşamalarda savcılık koordinesinde kolluk güçlerine her türlü yardıma hazır olduğunu söyleyen Ahmet Gün'ün ifadesi ortaya çıktı.

Dilan Polat ve Engin Polat davasında flaş! Ahmet Gün: 80 milyon TL’yi görünce...

"SAHTE FATURA DÜZENLEMEK İÇİN KURULMUŞ FİRMALAR"
Avukat Ahmet Gün savcılık ifadesinde, "Ben etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak suretiyle ifade vermek istiyorum. Ben yaklaşık 3-4 yıldan bu yana soruşturmanın şüphelileri Polatlara ait şirketlerin mali müşavirliğini yapıyordum. Yaklaşık 2 yıl öncesine kadar muhasebe ücretini ödeyemiyorlardı, bazen de geç yatırıyorlardı.

Dilan Polat ve Engin Polat davasında flaş! Ahmet Gün: 80 milyon TL’yi görünce...

Soruşturma kapsamındaki tasfiye halindeki Fekben Plastik Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, tasfiye halindeki BYZGUN Güzellik Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ve tasfiye halindeki Tekbaşer Metal ve Sanayi Mamulleri Ticaret Anonim Şirketi isimli firmalar sahte fatura düzenlemek için kurulmuş firmalardır.

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