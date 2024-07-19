Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Dilan Polat ve Engin Polat davasında MASAK raporu dosyaya girdi: Şoke eden yasadışı bahis ve kara para aklama detayı!
Giriş Tarihi: 19.07.2024 15:52 Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 15:52

Dilan Polat ve Engin Polat davasında MASAK raporu dosyaya girdi: Şoke eden yasadışı bahis ve kara para aklama detayı!

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat, kasım ayında kara para aklama ve yasadışı bahis suçlarından tutuklandı. İddianamesinin mahkemece kabul edilmesinin ardından MASAK raporu da dosyaya girdi. Rapordaki yasadışı bahis ve kara para aklama detayı şaşkına çevirdi!

SEDA NUR GÜNAYDIN
Dilan Polat ve Engin Polat davasında MASAK raporu dosyaya girdi: Şoke eden yasadışı bahis ve kara para aklama detayı!

Kara para akladıkları iddialarıyla gümden düşmeyen Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında olduğu 28 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı.

Dilan Polat ve Engin Polat davasında MASAK raporu dosyaya girdi: Şoke eden yasadışı bahis ve kara para aklama detayı!

Dilan ve Engin Polat'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından toplam 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmiş, diğer şüphelilerin de farklı suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları istenmişti. İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, 4-5-6 Eylül tarihleri olmak üzere ilk duruşma gününü belirlemişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dilan Polat ve Engin Polat davasında MASAK raporu dosyaya girdi: Şoke eden yasadışı bahis ve kara para aklama detayı!

SON MASAK RAPORU ÇIKTI

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlar sonucunda Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı davayla ilgili düzenlenen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporundaki şok edici detaylar gün yüzüne çıktı.

Dilan Polat ve Engin Polat davasında MASAK raporu dosyaya girdi: Şoke eden yasadışı bahis ve kara para aklama detayı!

Şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili hazırlanan 908 sayfalık son raporda Dilan Polat'ın 2020-2023 yılları arasında 3 gayrimenkul aldığı, hesabına 5 milyon 400 bin lira girdiği fakat hesaplarında şüphe uyandıracak bir verinin olmadığı belirtildi.

Dilan Polat ve Engin Polat davasında MASAK raporu dosyaya girdi: Şoke eden yasadışı bahis ve kara para aklama detayı!

PARA GİRİŞ ÇIKIŞLARI KAZANÇLA ORANTILI

Dilan Polat'ın ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisinin olmadığının, karar vericilerinin Engin ve Sezgin Polat olduğunun altı çizilen raporda, Engin Polat'ın hesabına 2020-2023 yılları arasında 71 milyon 904 bin lira giriş, 144 milyon 208 bin lira ise para çıkışı olduğu, bu yıllar arasında 3 araç ile 6 gayrimenkul aldığına dikkati çekilen raporda, yasa dışı bahse ilişkin bir tespitin bulunmadığı kaydedildi.

SON DAKİKA