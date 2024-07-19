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Dilan Polat ve Engin Polat davasında MASAK raporu dosyaya girdi: Şoke eden yasadışı bahis ve kara para aklama detayı!
Giriş Tarihi: 19.07.2024 15:52
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024
15:52
Dilan Polat ve Engin Polat davasında MASAK raporu dosyaya girdi: Şoke eden yasadışı bahis ve kara para aklama detayı!
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat, kasım ayında kara para aklama ve yasadışı bahis suçlarından tutuklandı. İddianamesinin mahkemece kabul edilmesinin ardından MASAK raporu da dosyaya girdi. Rapordaki yasadışı bahis ve kara para aklama detayı şaşkına çevirdi!