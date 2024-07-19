Dilan Polat ve Engin Polat davasında MASAK raporu dosyaya girdi: Şoke eden yasadışı bahis ve kara para aklama detayı!

PARA GİRİŞ ÇIKIŞLARI KAZANÇLA ORANTILI

Dilan Polat'ın ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisinin olmadığının, karar vericilerinin Engin ve Sezgin Polat olduğunun altı çizilen raporda, Engin Polat'ın hesabına 2020-2023 yılları arasında 71 milyon 904 bin lira giriş, 144 milyon 208 bin lira ise para çıkışı olduğu, bu yıllar arasında 3 araç ile 6 gayrimenkul aldığına dikkati çekilen raporda, yasa dışı bahse ilişkin bir tespitin bulunmadığı kaydedildi.