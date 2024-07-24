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Haberler Yaşam Dilan Polat ve Engin Polat hakkında yeni gelişme! Tutukluluk haline itiraz etmişlerdi: Mahkeme kararını verdi
Giriş Tarihi: 24.07.2024 18:37 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 18:37

Dilan Polat ve Engin Polat hakkında yeni gelişme! Tutukluluk haline itiraz etmişlerdi: Mahkeme kararını verdi

Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheliye ilişkin hazırlanan iddianamenin ardından mahkeme tensip zaptında 5 tutuklu sanığın tutukluluk hallerine devam kararı verdi. Bunun üzerine Dilan Polat ve Engin Polat dahil 5 tutuklu, İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Mahkeme, 4 sanık için itirazın reddine karar verirken Dilan Polat'ın değerlendirilmesi için dosyayı nöbetçi olan Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi ise dosyanın yetkili ve itiraz merciinin 4. Ağır Ceza Mahkemesi olduğunu belirterek dosyayı yeniden iade etti. Mahkeme ise Dilan Polat'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Dilan Polat ve Engin Polat hakkında yeni gelişme! Tutukluluk haline itiraz etmişlerdi: Mahkeme kararını verdi

Kara para akladıkları iddiasıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu 28 şüpheli hakkında 75 sayfalık iddianame düzenlenmiş, savcılık Polat çiftinin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve '7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından cezalandırılmasını istemişti.

Dilan Polat ve Engin Polat hakkında yeni gelişme! Tutukluluk haline itiraz etmişlerdi: Mahkeme kararını verdi

MAHKEMENİN KARARINA SANIKLARDAN İTİRAZ

Hazırlanan iddianameyi değerlendiren İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi duruşma günü belirlemiş ve tensip zaptını hazırlamıştı. Mahkeme, dava dosyasında bulunan Dilan ve Engin Polat da dahil 5 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.

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Dilan Polat ve Engin Polat hakkında yeni gelişme! Tutukluluk haline itiraz etmişlerdi: Mahkeme kararını verdi

Ancak sanıklar, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin tensipte yer verdiği bu kararı itiraz etti.

Dilan Polat ve Engin Polat hakkında yeni gelişme! Tutukluluk haline itiraz etmişlerdi: Mahkeme kararını verdi

DİLAN POLAT'IN İTİRAZI REDDEDİLDİ

Sanıkların İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptığı itirazlar değerlendirildi. Mahkeme Engin Polat dahil 4 sanığın tutukluluğa itirazını reddetti.

Dilan Polat ve Engin Polat hakkında yeni gelişme! Tutukluluk haline itiraz etmişlerdi: Mahkeme kararını verdi

Mahkeme, Dilan Polat'ın itirazını değerlendirmesi için dosyayı nöbetçi olan İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

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