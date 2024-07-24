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Dilan Polat ve Engin Polat hakkında yeni gelişme! Tutukluluk haline itiraz etmişlerdi: Mahkeme kararını verdi
Giriş Tarihi: 24.07.2024 18:37
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
18:37
Dilan Polat ve Engin Polat hakkında yeni gelişme! Tutukluluk haline itiraz etmişlerdi: Mahkeme kararını verdi
Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheliye ilişkin hazırlanan iddianamenin ardından mahkeme tensip zaptında 5 tutuklu sanığın tutukluluk hallerine devam kararı verdi. Bunun üzerine Dilan Polat ve Engin Polat dahil 5 tutuklu, İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Mahkeme, 4 sanık için itirazın reddine karar verirken Dilan Polat'ın değerlendirilmesi için dosyayı nöbetçi olan Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi ise dosyanın yetkili ve itiraz merciinin 4. Ağır Ceza Mahkemesi olduğunu belirterek dosyayı yeniden iade etti. Mahkeme ise Dilan Polat'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.