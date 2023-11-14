Dilan Polat’ın arkadaşı Nevra Bilem ile ilgili bomba iddia: Şikayet yağıyor aman dikkat!

NEVRA BİLEM MAĞDURLARI ENGELLEMİŞ

Mağdur vatandaş, "WhatsApp'tan ve Instagram'dan yazdım. Engellendik. Bize hiçbir şekilde dönüş yapmadı" dedi. Suçlanan fenomen ise bir takipçisine attığı mesajda kendisinin de dolandırıldığını söyledi.