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Dilan Polat'ın arkadaşı Nevra Bilem ile ilgili bomba iddia: Şikayet yağıyor aman dikkat!
Giriş Tarihi: 14.11.2023 14:34
Güncelleme Tarihi: 14.11.2023
14:34
Dilan Polat'ın arkadaşı Nevra Bilem ile ilgili bomba iddia: Şikayet yağıyor aman dikkat!
Dilan Polat'ın arkadaşı Nevra Bilem dolandırıcılıkla suçlandı. Diğer fenomenler gibi kısa sürede servet kazanan Bilem ile ilgili şikayet sayısı her geçen gün arttı. Mağdurlar nasıl para kaptırdıklarını şöyle anlattı. İşte haberin ayrıntıları