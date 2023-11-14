Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Dilan Polat'ın arkadaşı Nevra Bilem ile ilgili bomba iddia: Şikayet yağıyor aman dikkat!
Giriş Tarihi: 14.11.2023 14:34 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 14:34

Dilan Polat'ın arkadaşı Nevra Bilem ile ilgili bomba iddia: Şikayet yağıyor aman dikkat!

Dilan Polat'ın arkadaşı Nevra Bilem dolandırıcılıkla suçlandı. Diğer fenomenler gibi kısa sürede servet kazanan Bilem ile ilgili şikayet sayısı her geçen gün arttı. Mağdurlar nasıl para kaptırdıklarını şöyle anlattı. İşte haberin ayrıntıları

Dilan Polat’ın arkadaşı Nevra Bilem ile ilgili bomba iddia: Şikayet yağıyor aman dikkat!

Lüks hayattan dört duvar arasına düşen Dilan Polat'ın yakın arkadaşı olan Nevra Bilem, tepki çeken fenomenler arasında zirveye yerleşti. Polatlar gibi zengin olan Nevra Bilem hakkında şoke eden iddialar gündeme geldi.

Dilan Polat’ın arkadaşı Nevra Bilem ile ilgili bomba iddia: Şikayet yağıyor aman dikkat!

Polise peş peşe şikayetler yağdığı, mağdur sayısının her geçen gün arttığı iddia edildi. Şikayetçiler arasındaki bir kişi ise depremzedeydi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dilan Polat’ın arkadaşı Nevra Bilem ile ilgili bomba iddia: Şikayet yağıyor aman dikkat!

İddialara göre bu kişi, Nevra Bilem'in sosyal medyada reklamı yaptığı mobilya firmasına parasını kaptırdı, fakat ünlü fenomen o markanın reklamını yapmaktan vazgeçmedi.

Altınlı paylaşımlarıyla dikkat çekiyordu... Dilan Polat'ın yakın arkadaşı Nevra Bilem'e dolandıcılık suçlaması! | Video

Dilan Polat’ın arkadaşı Nevra Bilem ile ilgili bomba iddia: Şikayet yağıyor aman dikkat!

NEVRA BİLEM: GÜVENLE ALABİLİRSİNİZ SIKINTI ÇIKMAYACAK!
Bilem, o firma için "Güvenle alabilirsiniz, hiçbir sıkıntı çıkmayacak" demişti. Ancak o ürünler, sipariş veren insanlara teslim edilmedi.

Dilan Polat’ın arkadaşı Nevra Bilem ile ilgili bomba iddia: Şikayet yağıyor aman dikkat!

NEVRA BİLEM MAĞDURLARI ENGELLEMİŞ
Mağdur vatandaş, "WhatsApp'tan ve Instagram'dan yazdım. Engellendik. Bize hiçbir şekilde dönüş yapmadı" dedi. Suçlanan fenomen ise bir takipçisine attığı mesajda kendisinin de dolandırıldığını söyledi.

SON DAKİKA