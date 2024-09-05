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Giriş Tarihi: 05.09.2024 11:07 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 11:16

Dilan Polat'ın kara kutusu mahkemede kendisini böyle savundu: Bankadan çektiğim meblağ...

Kara para akladıkları iddiasıyla haklarında 3 ayrı suçtan dava açılan Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Dilan Polat'ın kara kutusu olarak anılan 'Mıstık' lakaplı Mustafa Özalp, tüm şubelerin sosyal medya hesaplarını yönettiğini ve suçlamaları kabul etmediğini belirtti. "Bankadan çektiğim bir meblağ yüzünden alındım" dedi.

ARZU KAYA
Dilan Polat’ın kara kutusu mahkemede kendisini böyle savundu: Bankadan çektiğim meblağ...

Engin ve Dilan Polat ile yakınlarının da aralarında bulunduğu 28 sanığın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve '7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Dilan Polat’ın kara kutusu mahkemede kendisini böyle savundu: Bankadan çektiğim meblağ...

SANIKLAR YERLERİNİ ALDI

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesinde tüm tutuklu sanıkların ifadesi alındı. Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuksuz sanıkların da ifadesi tamamlandı.

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Dilan Polat’ın kara kutusu mahkemede kendisini böyle savundu: Bankadan çektiğim meblağ...

Konferans salonunda görülen davanın 2. duruşmasına Engin Polat, babası Sezgin Polat cezaevinden ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Dilan Polat’ın kara kutusu mahkemede kendisini böyle savundu: Bankadan çektiğim meblağ...

Tutuklu sanık Ahmet Gün, Dilan Polat ve kardeşleri Sıla Doğu, Can Doğu'nun da aralarında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar salonda yerini aldı.

Dilan Polat’ın kara kutusu mahkemede kendisini böyle savundu: Bankadan çektiğim meblağ...

"BANKADAN ÇEKTİĞİM MEBLAĞ YÜZÜNDEN ALINDIM"

Dilan Polat'ın kara kutusu olarak anılan 'Mıstık' lakaplı Mustafa Özalp, tüm şubelerin sosyal medya hesaplarını yönettiğini ve suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

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