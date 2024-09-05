Giriş Tarihi: 05.09.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
11:16
Dilan Polat'ın kara kutusu mahkemede kendisini böyle savundu: Bankadan çektiğim meblağ...
Kara para akladıkları iddiasıyla haklarında 3 ayrı suçtan dava açılan Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Dilan Polat'ın kara kutusu olarak anılan 'Mıstık' lakaplı Mustafa Özalp, tüm şubelerin sosyal medya hesaplarını yönettiğini ve suçlamaları kabul etmediğini belirtti. "Bankadan çektiğim bir meblağ yüzünden alındım" dedi.