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Haberler Yaşam 'Dilan Polat'lı 23 Nisan gösterisi: Bakanlık harekete geçti!
Giriş Tarihi: 26.04.2024 12:27 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 12:35

'Dilan Polat'lı 23 Nisan gösterisi: Bakanlık harekete geçti!

Skandal olay Karaman'da yaşanmıştı. Sarıveliler ilçesindeki bir ilkokulda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'kara para' suçlamasıyla tutuklu 'Dilan Polat'lı gösteriye ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı müfettiş gönderip, idari soruşturma başlattı…

DHA
’Dilan Polat’lı 23 Nisan gösterisi: Bakanlık harekete geçti!

Sarıveliler ilçesindeki Adiller Şehit Öğretmen Ali Yıldız İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle tören yapılmıştı.

’Dilan Polat’lı 23 Nisan gösterisi: Bakanlık harekete geçti!

Törendeki gösteride bir kız öğrenci, 'kara para' suçundan tutuklu bulunan fenomen Dilan Polat'ın 'Enerji' adlı şarkısını söylemişti.

23 Nisan'daki Dilan Polat gösterisine soruşturma | Video

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’Dilan Polat’lı 23 Nisan gösterisi: Bakanlık harekete geçti!

Polis yeleği giyen iki erkek öğrenci, şarkıyı tamamlayan kızı kollarından tutup gözaltına aldı.

’Dilan Polat’lı 23 Nisan gösterisi: Bakanlık harekete geçti!

Sosyal medyada paylaşılan gösteriye ait görüntüler, tepki topladı.

’Dilan Polat’lı 23 Nisan gösterisi: Bakanlık harekete geçti!

Milli Eğitim Bakanlığı, gösteriye ilişkin müfettiş görevlendirip, okul yönetimi ve gösteriden sorumlu öğretmenler hakkında idari soruşturma başlattı.

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