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'Dilan Polat'lı 23 Nisan gösterisi: Bakanlık harekete geçti!
Giriş Tarihi: 26.04.2024 12:27
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
12:35
'Dilan Polat'lı 23 Nisan gösterisi: Bakanlık harekete geçti!
Skandal olay Karaman'da yaşanmıştı. Sarıveliler ilçesindeki bir ilkokulda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'kara para' suçlamasıyla tutuklu 'Dilan Polat'lı gösteriye ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı müfettiş gönderip, idari soruşturma başlattı…