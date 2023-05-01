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Giriş Tarihi: 01.05.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 10:03

Dilek Dündar Erbahar’ın ölümü TÜBİTAK’ı sarsmıştı: Ve sır perdesi aralandı!

TÜBİTAK'ta başuzman olan UNESCO ödüllü Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar'ın (40) evinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Erbahar'ın otopsi raporuna göre siyanür zehirlenmesi sonucu öldüğü saptandı. İşte soruşturmanın detayları

ARZU KAYA
Dilek Dündar Erbahar’ın ölümü TÜBİTAK’ı sarsmıştı: Ve sır perdesi aralandı!

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Malzeme Enstitüsü Sensör Teknolojileri Proje Grubu'nda başuzman araştırmacı UNESCO ödüllü Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar'ın (40) İstanbul Tuzla'daki evinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma tamamlandı, sır perdesi iki yıl sonra aralandı.

Dilek Dündar Erbahar’ın ölümü TÜBİTAK’ı sarsmıştı: Ve sır perdesi aralandı!

Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar'ın 30 Ekim 2021'de bilim dünyasını şoke eden ölümünün ardından cenazesine otopsi yapıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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Dilek Dündar Erbahar’ın ölümü TÜBİTAK’ı sarsmıştı: Ve sır perdesi aralandı!

TÜBİTAK'ta zehirli gaz sensörleriyle ilgili çalışmalarda bulunan bilim insanı Erbahar'ın önce böcek ilacı, sonrasında siyanür içerek yaşamına son verdiği iddiası ortaya atıldı.

Dilek Dündar Erbahar’ın ölümü TÜBİTAK’ı sarsmıştı: Ve sır perdesi aralandı!

Erbahar'ın evinde bulunan ve boşanma aşamasında olduğu iddia edilen eşine hitaben yazdığı değerlendirilen "Seni çok seviyorum" notu ise intihar ihtimalini güçlendirdi.

Dilek Dündar Erbahar’ın ölümü TÜBİTAK’ı sarsmıştı: Ve sır perdesi aralandı!

Erbahar'ın notta tam 27 kez 'çok' kelimesini kullanması dikkat çekti. Sosyal medyada pekçok kişi konunun bir "şüpheli ölüm" olabileceği yazıldı.

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