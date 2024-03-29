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Haberler Yaşam Dilenmek için Adana’dan Bolu’ya gitti: Üzerinden çıkan para dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 29.03.2024 13:16 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 13:16

Dilenmek için Adana’dan Bolu’ya gitti: Üzerinden çıkan para dudak uçuklattı!

Bolu'da zabıta ekipleri Cumali A. isimli şahsın da arasında olduğu dilenci şebekesini tespit etti. Dilenmek için Adana'dan Bolu'ya geldiği belirlenen, aracını park ettikten sonra sakat gibi davranıp vatandaşın duygularını suiistimal eden şüpheli gözaltına alındı. Üzerinden çıkan paranın miktarı dudak uçuklattı.

DHA
Dilenmek için Adana’dan Bolu’ya gitti: Üzerinden çıkan para dudak uçuklattı!

Edinilen bilgiye göre, Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Cumali A. isimli şahsın da arasında olduğu şebekenin, Adana'dan Bolu'ya dilenmek için geldiğini tespit etti. Sakat gibi davranan ve yaşlı imajı vermek için kıyafetlerini değiştiren Cumali A., insanların manevi duygularını istismar ettiği sırada zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Dilenmek için Adana’dan Bolu’ya gitti: Üzerinden çıkan para dudak uçuklattı!

Zabıta Müdürlüğüne getirilen dilencinin üzerinden 1595 TL para çıktı. Yaşlı gibi davranarak insanları kandıran Cumali A'nın aslında 40 yaşında olduğu, bu parayı da sadece 2 saatte topladığı ortaya çıktı. Dilenciye 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 33. Maddesi gereğince 977 TL idari para cezası kesildi.

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Dilenmek için Adana’dan Bolu’ya gitti: Üzerinden çıkan para dudak uçuklattı!

Öte yandan, Cumali A'nın, 01 CNC 19 plakalı otomobilini Atatürk Stadyumu yanına park ettiği, gayet rahat ve sağlıklı şekilde hareket ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Dilenmek için Adana’dan Bolu’ya gitti: Üzerinden çıkan para dudak uçuklattı!

Görüntülerde, Cumali A'nın aracı park ettikten sonra anahtarı diğer şebeke üyelerinin alabilmesi için teker bölümüne sakladığı, ardından da pazaryerine doğru ilerlediği görüldü. Zabıta ekipleri, aracı kaldırıma park ettiği için de şahsa ceza kesti.

Dilenmek için Adana’dan Bolu’ya gitti: Üzerinden çıkan para dudak uçuklattı!
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