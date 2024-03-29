Dilenmek için Adana’dan Bolu’ya gitti: Üzerinden çıkan para dudak uçuklattı!

Edinilen bilgiye göre, Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Cumali A. isimli şahsın da arasında olduğu şebekenin, Adana'dan Bolu'ya dilenmek için geldiğini tespit etti. Sakat gibi davranan ve yaşlı imajı vermek için kıyafetlerini değiştiren Cumali A., insanların manevi duygularını istismar ettiği sırada zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.