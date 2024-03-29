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Dilenmek için Adana’dan Bolu’ya gitti: Üzerinden çıkan para dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 29.03.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
13:16
Dilenmek için Adana’dan Bolu’ya gitti: Üzerinden çıkan para dudak uçuklattı!
Bolu'da zabıta ekipleri Cumali A. isimli şahsın da arasında olduğu dilenci şebekesini tespit etti. Dilenmek için Adana'dan Bolu'ya geldiği belirlenen, aracını park ettikten sonra sakat gibi davranıp vatandaşın duygularını suiistimal eden şüpheli gözaltına alındı. Üzerinden çıkan paranın miktarı dudak uçuklattı.