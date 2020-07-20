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Haberler Galeri Dilhan Eryurt Google'da neden doodle oldu! Dilhan Eryurt kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...

'da neden doodle oldu! Dilhan Eryurt kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...

Dünya çapında en fazla tercih edilen arama motorlarından olan belirli gün ve haftalar, bayramlar, milli günler ve ünlü bilim insanları ile sanatçıları belirli günlerde anasayfasına taşıyarak doodle şeklinde anmaya ve hatırlatmaya devam ediyor. Bugün Google arama anasayfasını açan internet kullanıcıları 'un doodle olduğunu gördü ve hakkında bilgi sahibi olmak adına Dilhan Eryurt kimdir, kaç yaşında, nereli? soruları üzerinde araştırmalarını yoğunlaştırdılar. Dilhan Eryurt kimdir, kaç yaşında, nereli öğrenmek isteyenler detaylı bilgileri bu başlık altında bulabilecekle. İşte tüm ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 20.07.2020 20:00 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 20:00
Dilhan Eryurt Google'da neden doodle oldu! Dilhan Eryurt kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...

Küresel arama motoru belirli gün ve haftalar ile ünlü bilim insanı, sanatçı ve tanınmış kişileri anasayfasında çeşitli doodle'larla gündeme taşıyarak hatırlatmalar yapmayı sürdürüyor. Bugün akşam saatlerinde Amerikan uzay programı çalışmalarını yürüten NASA'da görev alan ilk Türk kadın bilim insanı olan Prof. Dr. 'u doodle olarak arama anasayfasına taşıdı. Bu gelişme sonrasında vatandaşlarımız Dilhan Eryurt kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Dilhan Eryurt kimdir, kaç yaşında, nereli?

Dilhan Eryurt Google'da neden doodle oldu! Dilhan Eryurt kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...

DİLHAN ERYURT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Dilhan Eryurt (29 Kasım 1926, İzmir - 13 Eylül 2012, Ankara), Türk gök fizikçi.

Araştırmaları ile Güneş'in ve yıldızların evrimi çalışmalarına katkıda bulunmuş bir bilim insanıdır.

1961-1973 yıllarında NASA'da görev alarak bu kurumdaki ilk Türk bilim kadını olan Eryurt, ODTÜ'de astrofizik anabilim dalını kurmuş ve 1988-1993 yıllarında ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi dekanlığını yürütmüştür.

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Dilhan Eryurt Google'da neden doodle oldu! Dilhan Eryurt kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...

YAŞAMI

29 Kasım 1926'da İzmir'de doğdu. Babası, 1944'te Denizli milletvekili olarak TBMM'ye giren Abidin Ege'dir.

Babasının Yüksek Ziraat Mektebi kuruluşu nedeniyle bulunduğu İzmir'de dünyaya gelişinden kısa bir süre sonra ailesi önce İstanbul'a, birkaç yıl sonra da Ankara'ya taşınmıştı. İlköğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra Ankara Kız Lisesi'ne devam etti. Lise yıllarında matematiğe özel bir ilgisi vardı. Bu nedenle liseden mezuniyetinin ardından İstanbul Üniversitesi Yüksek Matematik ve Astronomi Bölümü'ne girdi. Astronomi merakı üniversite öğrenimi sırasında ortaya çıktı.

Dilhan Eryurt Google'da neden doodle oldu! Dilhan Eryurt kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...

1946 yılında İstanbul Üniversitesi Yüksek Matematik ve Astronomi Bölümü'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi'nde astronomi bölümü açmak üzere görevlendirilen Tevfik Oktay Kabakçıoğlu'nun yanında iki yıl boyunca fahrî asistanlık yaptı.

Dilhan Eryurt Google'da neden doodle oldu! Dilhan Eryurt kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...

Lisansüstü çalışmalarına bir süre Michigan Üniversitesi'nde devam etti ve 1953'te Ankara Üniversitesi Astrofizik Anabilim Dalı'nda doktorasını ve ardından doçentlik çalışmalarını tamamladı.

Dilhan Eryurt Google'da neden doodle oldu! Dilhan Eryurt kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...

1959'da Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın bursuyla iki yıllığına Kanada'ya gitti. Burada Prof. Dr. Alastari G. W. Cameron ile çalıştı. Ardından ABD'ye giderek önce Amerikan Soroptimist Federasyonu bursuyla ABD'de Indiana Üniversitesi'nde görev aldı.

Dilhan Eryurt Google'da neden doodle oldu! Dilhan Eryurt kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...

Üniversiteye bağlı Goethe Link Gözlemevi'nde yıldız modelleri yapmakla tanımış Prof. Dr. Marshall Wrubel ile çalıştı. Bu deneyimden sonra NASA'ya bağlı Goddard Uzay Araştırma Enstitüsü'nde görev aldı.

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