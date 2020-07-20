Dilhan Eryurt Google'da neden doodle oldu! Dilhan Eryurt kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...

Dünya çapında en fazla tercih edilen arama motorlarından olan Google belirli gün ve haftalar, bayramlar, milli günler ve ünlü bilim insanları ile sanatçıları belirli günlerde anasayfasına taşıyarak doodle şeklinde anmaya ve hatırlatmaya devam ediyor. Bugün Google arama anasayfasını açan internet kullanıcıları Dilhan Eryurt'un doodle olduğunu gördü ve hakkında bilgi sahibi olmak adına Dilhan Eryurt kimdir, kaç yaşında, nereli? soruları üzerinde araştırmalarını yoğunlaştırdılar. Dilhan Eryurt kimdir, kaç yaşında, nereli öğrenmek isteyenler detaylı bilgileri bu başlık altında bulabilecekle. İşte tüm ayrıntılar…