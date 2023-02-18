Diri fay haritası MTA ile yenilendi! Türkiye diri fay hattı sorgulama ekranı evimin altından fay hattı geçiyor mu?

Diri fay hattı haritası Kahramanmaraş merkezli yüzyılın felaketi ardından en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. 35 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından bina sağlamlık testi tüm ev sahiplerinin gündeminde. Bina sağlamlığı yanı sıra zemin konusunda da bilgi sahibi olmak isteyenler Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü MTA diri fay haritası üzerinden deprem riski olan iller ve ilçeler kontrol ediliyor. İşte, 2023 Türkiye diri fay hattı sorgulama ekranı…