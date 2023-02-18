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Haberler Yaşam Diri fay haritası MTA ile yenilendi! Türkiye diri fay hattı sorgulama ekranı evimin altından fay hattı geçiyor mu?
Giriş Tarihi: 18.02.2023 09:17 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 09:22

Diri fay haritası MTA ile yenilendi! Türkiye diri fay hattı sorgulama ekranı evimin altından fay hattı geçiyor mu?

Diri fay haritası MTA ile paylaşıldı. Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından vatandaşlar evimin altın fay hattı geçiyor mu, oturduğum ev depreme dayanıklı mı gibi sorulara yanıt arıyor. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan yenilenmiş diri fay hattı haritası ile deprem tehlikesi bulunan iller ve ilçeler belirlendi. 5.5 ve üzerinde deprem üretebilecek faylar harita üzerinde işaretlendi. Yenilenmiş MTA diri fay fattı sorgulama ekranı üzerinden araştırmalar sürüyor. İşte, 2023 Türkiye diri fay hattı haritası

Diri fay haritası MTA ile yenilendi! Türkiye diri fay hattı sorgulama ekranı evimin altından fay hattı geçiyor mu?

Diri fay hattı haritası Kahramanmaraş merkezli yüzyılın felaketi ardından en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. 35 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından bina sağlamlık testi tüm ev sahiplerinin gündeminde. Bina sağlamlığı yanı sıra zemin konusunda da bilgi sahibi olmak isteyenler Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü MTA diri fay haritası üzerinden deprem riski olan iller ve ilçeler kontrol ediliyor. İşte, 2023 Türkiye diri fay hattı sorgulama ekranı…

Diri fay haritası MTA ile yenilendi! Türkiye diri fay hattı sorgulama ekranı evimin altından fay hattı geçiyor mu?

MTA DİRİ FAY HATTI HARİTASI YENİLENDİ!

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından paylaşılan harita üzerinde diri faylar işaretlendi. Yenilenmiş harita üzerinde 485 diri fay belirlendi.

Bu faylar 45 ilde 110 ilçeyi kapsıyor. "Evimin altından fay hattı geçiyor mu" sorusu haritadaki işaretler ile belirleniyor.

İşte, deprem riski taşıyan o iller:

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Diri fay haritası MTA ile yenilendi! Türkiye diri fay hattı sorgulama ekranı evimin altından fay hattı geçiyor mu?

DİRİ FAY HATTI ÜZERİNDE YER ALAN İLLER

AKSARAY,

AYDIN,

BALIKESIR,

BOLU,

BURDUR,

Diri fay haritası MTA ile yenilendi! Türkiye diri fay hattı sorgulama ekranı evimin altından fay hattı geçiyor mu?

BURSA,

BINGÖL,

DENIZLI,

ESKIŞEHIR,

ERZINCAN,

ERZURUM,

Diri fay haritası MTA ile yenilendi! Türkiye diri fay hattı sorgulama ekranı evimin altından fay hattı geçiyor mu?

HAKKARI,

HATAY,

İZMIR,

KAHRAMANMARAŞ

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MUĞLA,

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