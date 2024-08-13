Giriş Tarihi: 13.08.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
16:40
Diriliş filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam ATV'de! Diriliş filmi oyuncuları kimler, konusu ne?
Diriliş filmi bu akşam ATV'de yayında olması sebebiyle gündemde. Başrollerinde Leonardo DiCaprio,
Tom Hardy,Will Poultergibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Alejandro González Iñárritu oturuyor. 2016 yılında vizyona giren yapım izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak. Aksiyon türündeki Diriliş filmi oyuncuları, konusu, araştırılıyor. Peki, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekildi? İşte, Diriliş film hakkında merak edilenler…