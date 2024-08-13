Diriliş filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam ATV’de! Diriliş filmi oyuncuları kimler, konusu ne?

Bir av ertesinde bir boz ayı tarafından ölümcül bir biçimde yaralanan Glass'ı, yavaşlamamak adına ekibi ölüme terk eder. Fakat bölgeyi herkesten iyi bilen avcı Glass, hayata tutunur ve yavaş da olsa yaraları iyileşir. Zira yaşama tutunması için oldukça geçerli bir sebebi vardır.