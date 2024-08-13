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Giriş Tarihi: 13.08.2024 16:40 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 16:40

Diriliş filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam ATV'de! Diriliş filmi oyuncuları kimler, konusu ne?

Diriliş filmi bu akşam ATV'de yayında olması sebebiyle gündemde. Başrollerinde Leonardo DiCaprio,
Tom Hardy,Will Poultergibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Alejandro González Iñárritu oturuyor. 2016 yılında vizyona giren yapım izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak. Aksiyon türündeki Diriliş filmi oyuncuları, konusu, araştırılıyor. Peki, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekildi? İşte, Diriliş film hakkında merak edilenler…

Diriliş filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam ATV’de! Diriliş filmi oyuncuları kimler, konusu ne?

Diriliş filmi oyuncuları ve konusuyla araştırılıyor. Kadrosunda birçok ünlü ismi buluşturan aksiyon türündeki film için araştırmalar başladı. Yönetmenliğini Alejandro González Iñárritu üstlendiği film bu akşam TV'de yayınlanacak. Peki, Diriliş filmi nerede çekildi, konusu ne? İşte, tüm merak edilenler…

Diriliş filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam ATV’de! Diriliş filmi oyuncuları kimler, konusu ne?

DİRİLİŞ (THE REVENANT) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Hugh Glass kürkleri için hayvanları avlayan bir kuruluş için çalışan deneyimli bir tuzakçıdır. Fakat avlandıkları bölgelerde kendilerinden başka hem yerli Kızılderililer hem de Fransız birlikleri kol gezmektedir.

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Diriliş filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam ATV’de! Diriliş filmi oyuncuları kimler, konusu ne?

Bir av ertesinde bir boz ayı tarafından ölümcül bir biçimde yaralanan Glass'ı, yavaşlamamak adına ekibi ölüme terk eder. Fakat bölgeyi herkesten iyi bilen avcı Glass, hayata tutunur ve yavaş da olsa yaraları iyileşir. Zira yaşama tutunması için oldukça geçerli bir sebebi vardır.

Diriliş filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam ATV’de! Diriliş filmi oyuncuları kimler, konusu ne?

DİRİLİŞ (THE REVENANT) FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Leonardo DiCaprio
Tom Hardy
Will Poulter
Domhnall Gleeson
Forrest Goodluck
Paul Anderson
Lukas Haas
Daniel Rampanen
Kristoffer Joner
Duane Howard
Melaw Nakehk'o
Grace Dove
Brendan Fletcher
Christopher Rosamond
Arthur Redcloud
Joshua Burge

Diriliş filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam ATV’de! Diriliş filmi oyuncuları kimler, konusu ne?
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