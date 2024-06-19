Diş ağrısı sandı delirten hastalık çıktı: Elektrik çarpması gibi!

"ELEKTRİK ÇARPMASI GİBİYDİ!"

Atabeyoğlu, İstanbul, Trabzon ve Ordu'da da doktorlarla görüştüğünü ifade ederek, "En son aile hekimim, Dr. Ali Samet beye yönlendirdi. Yaptığı tetkikler sonrasında ameliyata karar verildi. Şu an için bir problemim yok. Günlük hayatıma başladım. Sosyal hayatımda herhangi bir problem yaşamıyorum, her şey düzene girdi." diye konuştu.

Çektiği acıyı tarif edemediğini anlatan Atabeyoğlu, şunları kaydetti: Yüzümün sağ tarafında yanağımda oluşan bir şey, bildiğiniz elektrik çarpması gibi. Konuşamıyorum, yemek yiyemiyorum, dişimi fırçalayamıyorum, işimi yapamıyorum, çalışamıyorum, sosyal hayatım yok, kimseyle iletişim kuramıyorum, günlerimin çoğu rapor alıyordum ve evde geçiyordu. Bu acıyı anlatabileceğim kelime yok. Sinir sistemim alt üst oluyor, kuvvetim kalmıyor bu acı geldiğinde. Ama şu an için bir problemim yok. 2,5 ay önce ameliyat oldum. Bir hafta hastanede yattım, sonra da taburcu oldum, kontrollerim devam ediyor.