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Haberler Yaşam Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diyanet'e göre Oruçluyken diş fırçalamak, ağzı su ile çalkalamak orucu bozar mı?
Giriş Tarihi: 23.03.2023 11:18 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 11:18

Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diyanet'e göre Oruçluyken diş fırçalamak, ağzı su ile çalkalamak orucu bozar mı?

Bolluk ve bereket ayı olan Ramazan ayında oruç tutan müminler diş fırçalamanın orucu bozup bozmadığını sorguluyor. Ağız ve diş sağlığına önem verenler bu noktada Diyanet'e göre diş fırçalamak orucu bozar mı sorusuna yanıt arıyor. Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Peki Diş fırçalamak orucu bozar mı, orucu bozan durumlar nelerdir? Oruç tutarken diş fırçalamak oruç bozar mı?

Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diyanet’e göre Oruçluyken diş fırçalamak, ağzı su ile çalkalamak orucu bozar mı?

Oruç tutan vatandaşlar orucu bozan durumları araştırıyor. Ramazan ayı boyunca ibadetini yerine getirmek için oruç tutmak isteyen kişiler ağız sağlığı ve diş bakımını da aksatmak istemez. Özellikle sahurda ve iftar öncesi ağır ve kokulu besinler diş fırçalama isteğini arttırıyor. Peki Diş fırçalamak orucu bozar mı? Oruç tutarken diş fırçalamak oruç bozar mı?

Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diyanet’e göre Oruçluyken diş fırçalamak, ağzı su ile çalkalamak orucu bozar mı?

DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Diş fırçalamak orucu bozar mı Diyanet tarafından gündeme getirilen ve herkesin bilinçlenmesi hedeflenen bir konudur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır.

Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diyanet’e göre Oruçluyken diş fırçalamak, ağzı su ile çalkalamak orucu bozar mı?

DİYANET'E GÖRE ORUÇLUYKEN DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur.

Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diyanet’e göre Oruçluyken diş fırçalamak, ağzı su ile çalkalamak orucu bozar mı?
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