Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diyanet’e göre Oruçluyken diş fırçalamak, ağzı su ile çalkalamak orucu bozar mı?

Bolluk ve bereket ayı olan Ramazan ayında oruç tutan müminler diş fırçalamanın orucu bozup bozmadığını sorguluyor. Ağız ve diş sağlığına önem verenler bu noktada Diyanet'e göre diş fırçalamak orucu bozar mı sorusuna yanıt arıyor. Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Peki Diş fırçalamak orucu bozar mı, orucu bozan durumlar nelerdir? Oruç tutarken diş fırçalamak oruç bozar mı?