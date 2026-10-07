Dış görünüş sınıfta kaldı: Çirkin diye anılan bu 20 canlının yeteneklerine inanamayacaksınız!

ÇİN DEV SEMENDERİ

Dünyanın en büyük amfibisidir ve boyu yetişkin bir insan kadar uzayabilir. Tarihi 170 milyon yıl öncesine uzanan bu canlının buruşuk ve torba gibi sarkan derisi, aslında daha fazla oksijen emmesini sağlayan geniş bir yüzey alanı sunar. Görme yetisi çok zayıftır, yönünü kafasındaki sensörlerle bulur.