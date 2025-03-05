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Haberler Yaşam Diş hekimini canice öldürüp görüntülerini annesine atmıştı: O vicdansız için istenen ceza belli oldu!
Giriş Tarihi: 05.03.2025 19:50 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 19:50

Diş hekimini canice öldürüp görüntülerini annesine atmıştı: O vicdansız için istenen ceza belli oldu!

İzmir'in Konak ilçesinde diş hekimi Mustafa Emrah Düşmez alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı şüpheli tarafından başından vurularak öldürüldü. Şüpheli dehşet anlarını kayıt altına alıp kanlar içinde kıvranan talihsiz adamın görüntülerini annesine atarken, katil zanlısı için istenen ceza belli oldu.

AA
Diş hekimini canice öldürüp görüntülerini annesine atmıştı: O vicdansız için istenen ceza belli oldu!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Şubat'ta diş hekimi Mustafa Emrah Düşmez'in silahla öldürülmesine ilişkin, şüphelinin silahla yaralanmış vaziyetteki görüntülerinin yakınlarına gönderilmesini ihbar kabul etti.

Diş hekimini canice öldürüp görüntülerini annesine atmıştı: O vicdansız için istenen ceza belli oldu!

Şüpheli M.E. hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu.

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Diş hekimini canice öldürüp görüntülerini annesine atmıştı: O vicdansız için istenen ceza belli oldu!

NE OLMUŞTU?


İddiaya göre, Mustafa Emrah Düşmez, alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı M.E. tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Diş hekimini canice öldürüp görüntülerini annesine atmıştı: O vicdansız için istenen ceza belli oldu!

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince önce Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne götürülen Düşmez, daha sonra SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Diş hekimini canice öldürüp görüntülerini annesine atmıştı: O vicdansız için istenen ceza belli oldu!

Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek M.E'nin Basmane semtinde olduğunu tespit ederek suç aleti silahla gözaltına almıştı.