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Diş hekimini canice öldürüp görüntülerini annesine atmıştı: O vicdansız için istenen ceza belli oldu!
Giriş Tarihi: 05.03.2025 19:50
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
19:50
Diş hekimini canice öldürüp görüntülerini annesine atmıştı: O vicdansız için istenen ceza belli oldu!
İzmir'in Konak ilçesinde diş hekimi Mustafa Emrah Düşmez alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı şüpheli tarafından başından vurularak öldürüldü. Şüpheli dehşet anlarını kayıt altına alıp kanlar içinde kıvranan talihsiz adamın görüntülerini annesine atarken, katil zanlısı için istenen ceza belli oldu.