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DİSCORD AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK? 13 Şubat Discord erişim engeli kalktı mı, son durum ne?
Giriş Tarihi: 13.02.2025 19:05
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
19:05
DİSCORD AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK? 13 Şubat Discord erişim engeli kalktı mı, son durum ne?
Türkiye'de geçtiğimiz aylarda mahkeme kararıyla erişimi engellenen Discord, Şubat 2025 itibarıyla gündemdeki yerini koruyor. Konuyla ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, önemli bir açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, sosyal medya platformları dışındaki internet servislerine müdahale etmek istemediklerini belirterek, "Bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz ve sosyal medya platformlarına yönelik başka bir engel koymak istemiyoruz." dedi. Bu açıklamanın ardından, Discord'un Türkiye'de yeniden erişime açılıp açılmayacağı, kullanıcılar tarafından merakla bekleniyor. Peki, Discord Türkiye'de açıldı mı, son durum ne?