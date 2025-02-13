DİSCORD AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK? 13 Şubat Discord erişim engeli kalktı mı, son durum ne?

BAKAN URALOĞLU KONUYLA İLGİLİ KONUŞTU

A Haber'de gündeme yönelik önemli açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu şu açıklamalarda bulunmuştu;

"Roblox ve Discord, içerik çıkarma taleplerimizi yerine getirmiş olsalardı, mahkeme kararı ile kapanmalarına gerek kalmazdı. Erişim engeli uygulanmazdı. Bu bağlamda, sosyal medya platformları için bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Ancak, sosyal medya platformları dışında herhangi bir engelleme istemiyoruz. Hukuki süreç nedeniyle bu platformların kapanması gerçekleştiği için şu an için söyleyecek bir şey yok. Fakat, hukuki bir süreçle bu platformların tekrar açılması mümkün olabilir."