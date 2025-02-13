Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam DİSCORD AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK? 13 Şubat Discord erişim engeli kalktı mı, son durum ne?
Giriş Tarihi: 13.02.2025 19:05 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 19:05

DİSCORD AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK? 13 Şubat Discord erişim engeli kalktı mı, son durum ne?

Türkiye'de geçtiğimiz aylarda mahkeme kararıyla erişimi engellenen Discord, Şubat 2025 itibarıyla gündemdeki yerini koruyor. Konuyla ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, önemli bir açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, sosyal medya platformları dışındaki internet servislerine müdahale etmek istemediklerini belirterek, "Bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz ve sosyal medya platformlarına yönelik başka bir engel koymak istemiyoruz." dedi. Bu açıklamanın ardından, Discord'un Türkiye'de yeniden erişime açılıp açılmayacağı, kullanıcılar tarafından merakla bekleniyor. Peki, Discord Türkiye'de açıldı mı, son durum ne?

DİSCORD AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK? 13 Şubat Discord erişim engeli kalktı mı, son durum ne?

Discord'un açılmasına ilişkin son dakika gelişmeleri, Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarıyla gündem oldu. Geçtiğimiz ekim ayında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince kapatılmasına karar verilen Discord'un yeniden erişime açılacağı tarih, kullanıcılar tarafından merakla bekleniyordu. Bu süreçle ilgili yeni detaylar ve açıklamalar bugün öne çıkan konular arasında yer aldı. Peki, Discord açıldı mı, erişim engelindeki son durum ne? İşte, ayrıntılar...

DİSCORD AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK? 13 Şubat Discord erişim engeli kalktı mı, son durum ne?

DİSCORD AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Geçtiğimiz Ekim ayında Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı karar doğrultusunda, Discord platformuna erişim engeli getirildi. Bakan Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, erişim engelinin hukuki bir süreç doğrultusunda uygulandığını ve platformların tekrar erişime açılmasının da benzer şekilde hukuki işlemlerin tamamlanmasına bağlı olduğunu ifade etmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DİSCORD AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK? 13 Şubat Discord erişim engeli kalktı mı, son durum ne?

BAKAN URALOĞLU KONUYLA İLGİLİ KONUŞTU

A Haber'de gündeme yönelik önemli açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu şu açıklamalarda bulunmuştu;

"Roblox ve Discord, içerik çıkarma taleplerimizi yerine getirmiş olsalardı, mahkeme kararı ile kapanmalarına gerek kalmazdı. Erişim engeli uygulanmazdı. Bu bağlamda, sosyal medya platformları için bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Ancak, sosyal medya platformları dışında herhangi bir engelleme istemiyoruz. Hukuki süreç nedeniyle bu platformların kapanması gerçekleştiği için şu an için söyleyecek bir şey yok. Fakat, hukuki bir süreçle bu platformların tekrar açılması mümkün olabilir."

DİSCORD AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK? 13 Şubat Discord erişim engeli kalktı mı, son durum ne?

DISCORD NEDEN KAPANDI?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Discord isimli sosyal medya platformunda 5651 Sayılı "İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi" hakkında kanunun 8/1 maddesinde yer alan "çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik" suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunduğunu belirtti.

DİSCORD AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK? 13 Şubat Discord erişim engeli kalktı mı, son durum ne?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA