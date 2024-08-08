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Giriş Tarihi: 08.08.2024 21:28 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 21:28

Discord kapanacak mı, kapatıldı mı? 8 Ağustos BTK kararları ile Discord'da erişim engeli gelecek mi, son durum ne?

Topluluk kurma amaçlı tasarlanmış mesajlaşma uygulaması Discord kapanacak mı sorusu ile gündeme geldi. Sosyal medyada konuşulmaya başlayan erişim yasağı iddiaları araştırılıyor. Özellikle ekip çalışmalarında tercih edilen platformda yaşanan yavaşlık nedeniyle Discord'a erişim engeli mi gelecek sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki; son BTK kararları ile 8 Ağustos Discord kapanacak mı, kapatıldı mı?

Discord kapanacak mı, kapatıldı mı? 8 Ağustos BTK kararları ile Discord’da erişim engeli gelecek mi, son durum ne?

Discord kapanacak mı son dakika haberleri arasında araştırılıyor. Popüler haberleşme uygulaması gündemde. Konuyla ilgili gözler BTK duyurularına dönüyor. Bugün kullanıcıların platform üzerinde ağırlık yaşaması nedeniyle araştırmalar hız kazanmış durumda. Peki; Discord'da erişim engeli gelecek mi, kapatıldı mı?

Discord kapanacak mı, kapatıldı mı? 8 Ağustos BTK kararları ile Discord’da erişim engeli gelecek mi, son durum ne?

DİSCORD ERİŞİM ENGELİ İDDİASI

Sosyal medyada paylaşılmaya başlayan Discord erişim engeli haberleri ile ilgili gözler BTK ekranlarına döndü. Platformda yaşanan yavaşlık sonrası araştırmalar hız kazandı.

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Discord kapanacak mı, kapatıldı mı? 8 Ağustos BTK kararları ile Discord’da erişim engeli gelecek mi, son durum ne?

DİSCORD KAPANACAK MI?

Discord'un kapatılacağı yönünde herhangi bir bilgi ve açıklama bulunmuyor. Buna göre ülkemizde platforma yönelik bir erişim engeli bulunmuyor.

Discord kapanacak mı, kapatıldı mı? 8 Ağustos BTK kararları ile Discord’da erişim engeli gelecek mi, son durum ne?

DİSCORD NEDİR?

Discord, topluluk kurma için tasarlanmış bir Amerikan anlık mesajlaşma ve dijital dağıtım platformudur. Aralık 2020 tarihi itibarıyla 300 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı ve aylık 140 milyon aktif kullanıcısı vardır.

Discord kapanacak mı, kapatıldı mı? 8 Ağustos BTK kararları ile Discord’da erişim engeli gelecek mi, son durum ne?
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