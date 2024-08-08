Giriş Tarihi: 08.08.2024 21:28
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024
21:28
Discord kapanacak mı, kapatıldı mı? 8 Ağustos BTK kararları ile Discord'da erişim engeli gelecek mi, son durum ne?
Topluluk kurma amaçlı tasarlanmış mesajlaşma uygulaması Discord kapanacak mı sorusu ile gündeme geldi. Sosyal medyada konuşulmaya başlayan erişim yasağı iddiaları araştırılıyor. Özellikle ekip çalışmalarında tercih edilen platformda yaşanan yavaşlık nedeniyle Discord'a erişim engeli mi gelecek sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki; son BTK kararları ile 8 Ağustos Discord kapanacak mı, kapatıldı mı?