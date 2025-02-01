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Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu açıkladı! BTK kararı ile Discord erişim engeli kalkacak mı?
Giriş Tarihi: 01.02.2025 00:05
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025
00:05
Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu açıkladı! BTK kararı ile Discord erişim engeli kalkacak mı?
Türkiye'de binlerce kullanıcıya sahip olan Discord, geçtiğimiz dönemlerde erişim engeli ile karşı karşıya kalmıştı. Ancak, Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarına göre, konu hakkında önemli gelişmeler gündeme geldi. BTK tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Discord üzerindeki engellerin kaldırılıp kaldırılmayacağı kullanıcılar tarafından merak edildi. Peki, Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? BTK kararı ile Discord erişim engeli kalkacak mı? İşte, son durum...