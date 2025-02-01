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Giriş Tarihi: 01.02.2025 00:05 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 00:05

Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu açıkladı! BTK kararı ile Discord erişim engeli kalkacak mı?

Türkiye'de binlerce kullanıcıya sahip olan Discord, geçtiğimiz dönemlerde erişim engeli ile karşı karşıya kalmıştı. Ancak, Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarına göre, konu hakkında önemli gelişmeler gündeme geldi. BTK tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Discord üzerindeki engellerin kaldırılıp kaldırılmayacağı kullanıcılar tarafından merak edildi. Peki, Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? BTK kararı ile Discord erişim engeli kalkacak mı? İşte, son durum...

Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu açıkladı! BTK kararı ile Discord erişim engeli kalkacak mı?

Sosyal medya platformları arasında kullanıcıların sıkça tercih ettiği Discord, uzun süredir Türkiye'de erişim sorunlarıyla gündemdeydi. BTK'nın aldığı karar doğrultusunda ise, platform üzerindeki engellerin kaldırılması ihtimali mercek altına alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yaptığı açıklama ile Discord'a ilişkin beklentiler yeniden gündeme geldi. Peki, Discord açılacak mı, ne zaman açılacak?

Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu açıkladı! BTK kararı ile Discord erişim engeli kalkacak mı?

DİSCORD ERİŞİM ENGELİ SON DAKİKA AÇIKLAMA

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CNN Türk ekranlarında Fulya Kalfa'nın sorularını yanıtladı. Uraloğlu şunları söyledi:

"(Discord Roblox) Onlar tam sosyal medya platformu değil. Bir çocuğun oynaması gereken faydalı oyunları engelleyelim değil ama daha çok sosyal medya kullanımı noktasında olacak. Yani orada bir kere çocuklar bir hesap açamayacaklar. Mesela bazı ülkelerde anne baba izni isteniyor, biz onu çok düşünmüyoruz.16 yaşın altındaki çocuklarımız sosyal medyaya girmesin istiyoruz. Oyun platformunun Türkiye'de temsilcisi yoktu, bizim onlara mahkeme kararlarıyla yaptığımız yaptırım sonucu bizle iletişime geçtiler. Eğer bir platformda faydalı içerikler de varsa zararlarını çıkarsınlar faydalılarıyla biz devam edebiliriz diye düşünüyoruz. Bir görüşme trafiği yürütülüyor eğer o anlamda doğru yere gelirsek onların tekrar hukuki süreç sonucunda açılması söz konusu olabilecek."

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Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu açıkladı! BTK kararı ile Discord erişim engeli kalkacak mı?

16 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA ENGELİ GELİR Mİ?

En riskli ve en ihtimam göstermemiz gereken grup çocuklar. Sadece çocuklar gençler değil toplumumuz için de çok sık kullanılıyor. Dünyada bu konuda çok fazla uygulama var. Çocuklarımızın gerçekten kendi kararlarını objektif olarak karar verebilecekleri bir yaşa gelmeleridir konu. Dünyada 13 ve 16 olarak tartışılıyor bu yaş. Biz de 16 yaşın altındaki çocuklarımız girmesin istiyoruz sosyal medyaya. 2025 yılı içinde bir düzenleme yapma için çalışmamız var. Şu an oyun platformlarını da katacağız. Çocuğun oynaması gereken faydalı oyunları engelleme noktasında değil tabi. Sosyal medyada çocuklar hesap açamayacak. Bazı ülkelerde anne baba onayı ile açılıyor bu hesaplar. Biz bunu istemiyoruz. 16 yaş altı sosyal medyaya girmesin istiyoruz.

Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu açıkladı! BTK kararı ile Discord erişim engeli kalkacak mı?

'ROBLOX VE DISCORD AÇILABİLİR'

Oyun platformunun Türkiye'de temsilcisi yoktu, bizim onlara mahkeme kararlarıyla yaptığımız yaptırım sonucu bizle iletişime geçtiler. Eğer bir platformda faydalı içerikler de varsa zararlarını çıkarsınlar faydalılarıyla biz devam edebiliriz diye düşünüyoruz. Bir görüşme trafiği yürütülüyor eğer o anlamda doğru yere gelirsek onların tekrar hukuki süreç sonucunda açılması söz konusu olabilecek. Sosyal medyada sorumluluklar noktasında ne kadar yaptırırımız var, ne kadar uygulatabiliyoruz? Eksikliklerimiz var. Kuruldukları ülkenin kanunları gereği bizim bazı taleplerimize 'karşılamayacağız' gibi cevapları oluyor. Dünyanın birçok yerinde bu platformlara cezalar uygulanıyor. Biz de önümüzdeki günlerde bunu hayata geçireceğiz.

Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu açıkladı! BTK kararı ile Discord erişim engeli kalkacak mı?

DISCORD NEDEN KAPATILDI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Discord, kendi bilgilerini, IP adresi dahil, içerikler dahil güvenlik güçlerimizle paylaşmayı reddettiği için zorunlu olarak erişime engel getirdik" dedi.

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