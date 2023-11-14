5 yaşındaki Deniz Sönmez diş çektirdikten sonra öldü! Can çekişirken böyle inlemiş...

"ÖLÜYORUM ÇOK KÖTÜYÜM" DİYE İNLEMİŞ!

Talihsiz çocuk, babasının köyü olan Keles ilçesi Sarıyar Mahallesi'nde bugün gözyaşları ile toprağa verildi. Baba Aydın Sönmez, "Çocuğumun diş ağrısı için özel bir diş kliniğine gittik. Genel anestezi ile yapalım dediler. 1 diş çekildi, 4 dişe dolgu yapıldı. İşlem bittikten sonra anestezi doktoru, bize işlem yapan doktor çıkıp, gitmiş. Çocuğun ayılmasını annesi yarım saat kadar beklemiş. Kendine geliyor çocuk, 'Ölüyorum, çok kötüyüm' diyor. Ateşi var, titriyor. Eşim doktora bağırıyor, durumu izah ediyor. Hemşire 'Her şey normal hiçbir sıkıntı yok bunda, sadece anesteziden dolayı böyle, geçecek' diyor. Çocuk daha sonra titremeye başlıyor, ateşi daha yükseliyor ve eşim tekrar söylüyor. Doktor dışarıdan kalkıp çocuğun yanına gelip gözüne, ağzına baksa zaten anlayacak. Ağzında kanaması da var. Ben eminim diş doktoru olmasına rağmen onun eğitimini almıştır. Bir anormallik olduğunu hissedecek. Ama yerinden kalkıp çocuğun yanına gelmedi. İş yeri kameraları da var gelmediğini görebilirler" dedi.



