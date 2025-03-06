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Haberler Yaşam Diyanet fitre bedeli 2025: Bu yıl fitre ne kadar, ne zaman ve kimlere verilir?
Giriş Tarihi: 06.03.2025 10:58 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 10:58

Diyanet fitre bedeli 2025: Bu yıl fitre ne kadar, ne zaman ve kimlere verilir?

İslam alemi Ramazan ayını karşıladı. Oruçlarını eda eden Müslümanlar, ihtiyaç sahiplerini de bu ay içerisinde unutmuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl belirlenen fitre bedeli 2025 yılı için belli oldu. Bu ay içerisinde nakit veya erzak olarak verilebilecek miktar araştırmaların odağında. Peki, bu sene fitre ne kadar, ne zaman ve kimlere verilir, kimlere verilmez?

Diyanet fitre bedeli 2025: Bu yıl fitre ne kadar, ne zaman ve kimlere verilir?

Diyanet fitre bedeli İslam aleminin gündeminde. Paylaşmanın ve birlik olmanın idrak edildiği bu özel ayda ihtiyaç sahiplerine verilen destek Ramazan ayının en önemli gelenekleri arasında. Peki; 2025 fitre ne kadar, ne zaman verilir ve kimlere verilir?

Diyanet fitre bedeli 2025: Bu yıl fitre ne kadar, ne zaman ve kimlere verilir?

2025 FİTRE BEDELİ NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen fitre bedeli 2025 yılında 180 TL olarak belirlendi. İslam alemi bu desteği ihtiyaç sahiplerine nakit olarak verebileceği gibi erzak olarak da ulaştırılabilecek.

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Diyanet fitre bedeli 2025: Bu yıl fitre ne kadar, ne zaman ve kimlere verilir?

FİTRE NEDİR VE NE ZAMAN VERİLİR?

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen Müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır (Nevevî, el-Mecmû', 6/103-105). Vacip oluşu, sünnetle sabittir (Buhârî, Zekât, 70-78 [1503-1512]; Müslim, Zekât, 12-21 [984-985]).
Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber (s.a.s.), köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her Müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir (Ebû Dâvûd, Zekât, 20 [1619]).
Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan Bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Nitekim bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak bayramdan sonraya bırakılması mekruhtur.

Diyanet fitre bedeli 2025: Bu yıl fitre ne kadar, ne zaman ve kimlere verilir?

Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur. Kişi dinen zengin sayılanlara, usûlüne (anne, baba, dedeler ve nineler), fürûuna (çocuk ve torunlar) ve eşine fıtır sadakası veremez. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi birkaç fakire de dağıtılabilir (Merğinânî, el-Hidâye, 2/224). Ancak bir kişiye verilen miktarın bir fitreden az olmaması evlâdır.

Diyanet fitre bedeli 2025: Bu yıl fitre ne kadar, ne zaman ve kimlere verilir?

FİTRE KİMLERE VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?

Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.) Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez.
Hanefîler'e göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:
a) Ana, baba, büyük anne ve büyük babalara,
b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,
c) Eşine,
d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,
e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, 2/223-228).
f) Şâfiîlere ve İmam Ebû Yûsuf'a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez (Mâverdî, el-Hâvî, 3/387; 10/519; Merğinânî, el-Hidâye, 2/223).
Zikredilenlerin dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir (Zeylaî, Tebyîn, 1/301).