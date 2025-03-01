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Giriş Tarihi: 01.03.2025 14:53 Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 14:53

DİYANET FİTRE VE FİDYE BEDELİNİ AÇIKLADI! Bu yıl fidye ve fitre ne kadar 2025, ne zaman verilir?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte 2025 yılı fitre ve fidye miktarı merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl için belirlenen fitre tutarını duyurdu. Aynı zamanda fitre ile fidye arasındaki farklar da araştırılan konular arasında yer alıyor. Oruç tutamayan ve dini gereklilikleri yerine getirmek isteyen kişiler, belirlenen miktarda fidye ödeyecek. Peki, fitre ne anlama gelir, fidye kimler için gereklidir? 2025 yılı için belirlenen günlük ve aylık tutar ne kadar? İşte Diyanet tarafından açıklanan güncel bilgiler....

DİYANET FİTRE VE FİDYE BEDELİNİ AÇIKLADI! Bu yıl fidye ve fitre ne kadar 2025, ne zaman verilir?

On bir ayın sultanı Ramazan, bu yıl 1 Mart Cumartesi günü başlıyor. Oruç ibadetinin yanı sıra fitre ve fidye konuları da gündemde. Ramazan ayında ibadetlerini yerine getirecek olanlar, "Fitre ne zaman verilir?" sorusuna yanıt ararken, oruç tutamayanlar da fidye ödemesi yapabiliyor. Ayrıca fitre ile fidye arasındaki fark da merak edilen konular arasında. İşte Diyanet'in açıkladığı güncel fitre-fidye tutarları ve detaylar...

DİYANET FİTRE VE FİDYE BEDELİNİ AÇIKLADI! Bu yıl fidye ve fitre ne kadar 2025, ne zaman verilir?

FİDYE NEDİR?

Fidye, bir ibadeti yerine getiremeyen kişinin, bunun yerine maddi bir karşılık vermesidir. Genellikle Ramazan ayında oruç tutamayan ve bunu kaza etme imkânı bulunmayan kişilerin, bir fakiri doyuracak kadar bedel ödemesi şeklinde uygulanır.

KİMLER FİDYE VERİR?

Yaşlılık, kronik hastalık gibi sebeplerle oruç tutamayacak durumda olanlar.
Hamileler veya emziren anneler, eğer sağlık açısından risk teşkil ediyorsa.

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DİYANET FİTRE VE FİDYE BEDELİNİ AÇIKLADI! Bu yıl fidye ve fitre ne kadar 2025, ne zaman verilir?

FİDYE KİMLERE VERİLİR?

Fakir ve ihtiyaç sahiplerine verilir.
Anne, baba, eş ve çocuklara verilmesi caiz değildir.
FİDYE NE ZAMAN VERİLİR?

Ramazan ayı içinde veya sonrasında ödenebilir. İsteyen kişiler günlük ya da toplu olarak da verebilir.

DİYANET FİTRE VE FİDYE BEDELİNİ AÇIKLADI! Bu yıl fidye ve fitre ne kadar 2025, ne zaman verilir?

FİTRE NEDİR?

Fitre (Fıtır Sadakası), Ramazan Bayramı'na ulaşan ve temel ihtiyaçlarından fazla mala sahip olan her Müslümanın vermesi gereken mali bir ibadettir. Fitre, Ramazan ayının sonunda ihtiyaç sahiplerine verilerek onların bayrama daha iyi şartlarda girmesine katkı sağlar.

DİYANET FİTRE VE FİDYE BEDELİNİ AÇIKLADI! Bu yıl fidye ve fitre ne kadar 2025, ne zaman verilir?

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?
Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.

Şâfiî mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan'ın ilk günlerinde vermek de caizdir (Nevevî, el-Mecmû', VI, 128).