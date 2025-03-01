Haberler
Yaşam
DİYANET FİTRE VE FİDYE BEDELİNİ AÇIKLADI! Bu yıl fidye ve fitre ne kadar 2025, ne zaman verilir?
Giriş Tarihi: 01.03.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025
14:53
DİYANET FİTRE VE FİDYE BEDELİNİ AÇIKLADI! Bu yıl fidye ve fitre ne kadar 2025, ne zaman verilir?
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte 2025 yılı fitre ve fidye miktarı merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl için belirlenen fitre tutarını duyurdu. Aynı zamanda fitre ile fidye arasındaki farklar da araştırılan konular arasında yer alıyor. Oruç tutamayan ve dini gereklilikleri yerine getirmek isteyen kişiler, belirlenen miktarda fidye ödeyecek. Peki, fitre ne anlama gelir, fidye kimler için gereklidir? 2025 yılı için belirlenen günlük ve aylık tutar ne kadar? İşte Diyanet tarafından açıklanan güncel bilgiler....