DİYANET FİTRE VE FİDYE BEDELİNİ AÇIKLADI! Bu yıl fidye ve fitre ne kadar 2025, ne zaman verilir?

FİDYE NEDİR?

Fidye, bir ibadeti yerine getiremeyen kişinin, bunun yerine maddi bir karşılık vermesidir. Genellikle Ramazan ayında oruç tutamayan ve bunu kaza etme imkânı bulunmayan kişilerin, bir fakiri doyuracak kadar bedel ödemesi şeklinde uygulanır.

KİMLER FİDYE VERİR?

Yaşlılık, kronik hastalık gibi sebeplerle oruç tutamayacak durumda olanlar.

Hamileler veya emziren anneler, eğer sağlık açısından risk teşkil ediyorsa.